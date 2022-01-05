Cezayir Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Afrika kıtasının büyüklüğü ve tarihiyle dikkat çeken ülkelerinden biri olan Cezayir, uzun yıllardan beri sömürü sistemi ile başbaşa kalan ükelerden biridir. Akdeniz'e kıyısı olan ülke coğrafi açıdan da önemli bir alanda yer almaktadır. Peki, Cezayir hangi kıtadadır? İşte, Cezayir'e dair tüm merak edilenler...

Cezayir Hangi Kıtada?

Cezayir, Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan ülkelerden biridir. Afrika kıtasının yüzölçümü olarak en büyük ülkesi olma özelliğine sahip olan Cezayir, Arap coğrafyası içerisinde ise en büyük ülkedir.

Cezayir Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Cezayir Akdeniz'in kıyısında Afrika bölgesinin en kuzeyinde yer alan bir ülkedir. 44 milyonluk nüfusa sahip olan Cezayir, Afrika kıtasının en kalabalık sekizinci ülkesidir.

Cezayir Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Almaktadır?

Geçmişten günümüze pek çok kültüre ev sahipliği yapmış, sömrüye uğramış bir ülke olan Cezayir, Afrika ve Akdeniz'in en büyük ülkesidir. Sahra Çölü'nün büyük bir kısmını topraklarında barındıran Cezayir, Afrika kıtasında yer almaktadır.

Cezayir Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Cezayir, konumu itibari ile Kuzey yarım kürede bulunan bir ülkedir. Çevresinde Fas, Tunus, Libya, Nijer, Moritanya, Batı Sahra ülkeleri bulunmaktadır. Geniş bir yüzlölçümüne sahip olan ülkenin kuzeyinde Akdeniz, güneyinde ise çöl iklimi görülmektedir.