Cezbetmek Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Cezbetmek Kelimesinin Doğru Yazılışı Ve Anlamı
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’nin ilk oturumu olan TYT, bugün gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınavın ardından sınavdaki soruları araştırmaya başladı. Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan cezbetmek kelimesinin doğru yazılışı, kelimelerin doğru yazılışlarının sorulduğu bir Türkçe sorusunun ardından araştırılmaya başlandı. Cezbetmek nasıl yazılır? Cezbetmek ne demek? İşte TDY’ya göre cezbetmek kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı…
YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından, sınavdaki soruların yanıtları sosyal medyada gündem oldu. Öğrenciler, soru yorumlarını paylaştıkları gönderiler ile paylaşırken soruların doğru cevaplarına da yanıt aranmaya başlandı. Cezbetmek nedir, ne demek? İşte cezbetmek kelimesinin TDK anlamı ve doğru yazılışı…
CEZBETMEK NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI
Cezbetmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Cezbetmek kelimesi Arapça kökenlidir.
TDK'ye göre cezbetmek kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Kendine çekmek, bağlamak, etkilemek
CEZBETMEK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ
- Uzun boyu ve endamındaki zarafeti ile beni cezbetti.