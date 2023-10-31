Ch3cooh Asit Mi Baz Mı? CH3COOH Hangi Madde, Ph Değeri Kaç?

Formülü CH3COOH olan madde halk arasında pek çok farklı isimle anılır. Genellikle sirkenin içeriğinde yer almasıyla öne çıkan bu madde sanayi alanında ise doğal ya da sentetik yollarla imal edilebilir. Söz edilen maddenin pH değeri incelendiği takdirde CH3COOH formülüne sahip olan sirke ruhunun asit mi baz mı olduğu açıklanabilir. Dolayısıyla CH3COOH asit mi baz mı, hangi madde, pH değeri kaç gibi sorular birbiriyle bağlantılı olarak yanıtlanmalıdır.

Ch3cooh Asit Mi Baz Mı?

Formülü CH3COOH olan maddenin organik asit çeşitleri arasında yer aldığı bilinir. Bu organik asit özellikle sirkeye keskin kokusu ile ekşi tadını vermesiyle tanınır. Halk arasında sirke ruhu ve sirke asidi gibi çeşitli adlarla anılan bu organik asit doğada karbonhidratların yükseltgenmesi sonucunda oluşur. Bu bağlamda "CH3COOH hangi madde?" sorusuna yanıt arayan kişilere incelenen organik asidin bilimsel isminin asetik asit olduğu belirtilmelidir. Asetik aside verilen bir diğer ad ise etanoik asit şeklindedir. Sirke çeşitlerinin içeriğinde yaklaşık olarak %5 oranında asetik asit bulunduğu bilinir. Bu organik asidin sirke yapımının dışında sanayi alanında da yaygın olarak kullanıldığı görülür. Dolayısıyla bu maddenin adından da anlaşıldığı üzere baz değil asit çeşidi olduğu hatırlatılmalıdır.

CH3COOH pH Değeri Kaç?

Suda tamamen çözündüğü bilinen asetik asidin hem biyolojik hem de sentetik yollarla imal edilebildiği bilinir. Bu maddenin baz değil asit olduğunu öğrenen kişilerin asetik aside yönelik olarak sorguladıkları diğer hususlar arasında ise pH değeri yer alır. Yani CH3COOH formülüne sahip olan asetik asidin pH değeri ortalamasının belirtilmesi gerekir. Bu organik asidin pH'ı değişkenlik gösterebilse de yaklaşık olarak 2.5 ve 3.5 değerleri arasındadır. Dolayısıyla asetik asidin zayıf asitler arasında sıralandığı da belirtilmelidir.