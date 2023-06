CH3OH Polar Mı Apolar Mı? Metanol Apolar Mı, Polar Mı, Hangi Grupta?

Ch3oh polar mı apolar mı diye araştıranların bilmesi gereken husus, bu formülün basit yapılı bir alkol olan metanolü ifade ettiğidir. Negatif veya pozitif uçlarının olup olmadığını anlamak için ch3oh apolar mı sorusuna yanıt bulunmalıdır. Formülü ch3oh, yoğunluğu 792 kg/m3 ve kaynama noktası 64,7°C olan metanol apolar mı merak edenler olabilir. Metil alkol olan ch3oh polar mı? Kutuplu mu yoksa kutupsuz mu? İşte merak edilenler…

Ch3oh Polar mı Apolar mı?

Bir hidroksil -OH grubunun, doymuş bir karbon atomuna bağlandığı bir bileşiğe alkol adı verilir. - OH, grubu taşıyan ana zincirdir. Metil alkol olarak da bilinen metanol, ch3oh formülüne sahip bir moleküldür. 3oh, hidroksil grubuna bağlı bir metil grubudur ve çoğunlukla MeOH şeklinde ifade edilir. -OH grubunda bulunan negatif ve pozitif yüklerden dolayı ch3oh polar bir moleküldür. Polar, İngilizcede kutup anlamına gelir ve farklı özellikteki atomların meydana getirdiği kimyasal bağı tanımlar.

Metanolün Özellikleri Neler?

Metanol, sıvı olmayan, oldukça uçucu, rengi olmayan, yanıcı ve büyük ölçüde etanole benzer bir alkoldür. Yakıt ve çözücü bir madde olarak kullanılır. Boya inceltici, kimyasal çözücü, antifriz, makine sıvısı, uçak yakıtı ve cam temizleyici gibi kimyasal maddelere katılır. Metanol, H2 ve CO arasına eklenerek üretilir. Türetilmiş başlıca ürünler arasında ise şunlar bulunur:

% 50 metanol

% 10 dimetil tereftalat (polyester elyaflar)

% 10 metil tert-bütil eter MTBE (yakıt katkı maddesi)

% 6 etanoik asit (CO ile karbonilasyon yoluyla)

% 13 çeşitli (metilamin, klorometan, metil metakrilat)

Metanolün özellikleri ise şu şekilde:

Formül: Ch3oh

Erime noktası-98°C

Kaynama noktası: 64.7 °C

Molar kütle: 32,04 g/mol

Yoğunluk: 792 kg/m³

Buhar basıncı: 13,02 kPa

CAS numarası: 67-56-1