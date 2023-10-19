Charles Bukowski Kitapları - Charles Bukowski Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Charles Bukowski kitapları ve yazılarının merkezinde genellikle yoksulluk, alkolizm, sefalet ve toplumun kenarındaki insanların hayatları vardır. Ancak onun karanlık ve acı dolu hikayeleri, insanların hayatta mücadele etme gücünü ve hayatın içindeki güzellikleri de gözler önüne serer. Charles Bukowski sözleri, hayatı ve bütün eserlerindeki mizahi ve keskin dili, okuyucuyu hem güldürür hem de düşündürür. Charles Bukowski, sıra dışı bir yazar olarak tanınır ve okuyucularına sıradan hayatın içinde gizlenen güzellikleri ve çirkinlikleri keşfetme fırsatı sunar.
Charles Bukowski Hayatı
Charles Bukowski, 1920'de Almanya'da doğdu, Amerika'ya taşındı ve Los Angeles'ta büyüdü. Posta görevlisi olarak çalışırken yazarlığa geçiş yaptı. 1971'de "Post Office" romanıyla çıkış yaptı ve sert, gerçekçi yazılarıyla tanındı. Alkolizm, cinsellik ve yaşamın zorlukları gibi temaları işledi. 1994'te karaciğer yetmezliği nedeniyle öldü. Eserleri modern edebiyatta önemli bir yere sahiptir.
Charles Bukowski Kitapları ve Bütün Eserleri
- Post Office: İlk romanı ve kendi deneyimlerine dayalı olarak posta görevlisi olarak çalıştığı dönemi anlatır.
- Factotum: Bukowski'nin yazarlık kariyerine doğru ilerlemesini konu alan bir roman.
- Ham on Rye: Otobiyografik bir roman olan bu kitap, Bukowski'nin çocukluk ve gençlik yıllarını anlatır.
- Women: Bukowski'nin ilişkilerine ve cinselliğine odaklanan bir roman.
- Hollywood: Yazarın Hollywood'daki deneyimlerine dayanan bir roman.
- Pulp: Bukowski'nin son romanı, bir özel dedektifin hikayesini anlatır.
- Barfly: Bukowski'nin kısa hikayelerini içeren bir koleksiyon.
- Love Is a Dog From Hell: Bukowski'nin şiir koleksiyonlarından biri.
- The Last Night of the Earth Poems: Bir diğer önemli şiir koleksiyonu.
- Tales of Ordinary Madness: Kısa hikayelerden oluşan bir kitap.
- South of No North: Bukowski'nin daha fazla kısa hikayesini içeren bir koleksiyon.
- Notes of a Dirty Old Man: Charles Bukowski'nin makalelerini ve denemelerini içeren bir kitap.
Charles Bukowski Sözleri
Charles Bukowski'nin yaşam felsefesini, yazma sürecini ve insan doğasına dair bakış açısını yansıtan özlü ifadelerdir. Bukowski, eserlerinde genellikle insanların yaşamın zorluklarıyla başa çıkma çabalarını ve kişisel keşiflerini ele alır.
- "Eğer kaybedersen, kazanmanı beklemiş olursun. Fakat eğer hiçbir zaman denemezsen, asla kaybedemezsin."
- "Düşkünlük bir kurtuluş yoludur, alkolizm ise bir hapishanedir."
- "Bir insanın içindeki yaratıcı ateş, onu dış dünyayla bağlantıya geçiren bir enerji kaynağıdır."
- "Eğer yapmak istediğin şeyi yapmazsan, başkaları senin için ne yapman gerektiğini söyler."
- "Gerçek sanat, ona dayanabileceğiniz tek şeydir. Gerisi, zamanın sahtekarlığıdır."
- "Bir kadının gözleri, hikayenin en iyi parçasıdır."
- "Hayatta iki şeyi unutmamalısınız: asla bir şeyi istememek ve asla bir şeyi tam anlayamamak."
- "Bir yazarın yapması gereken şey, yazmaktır. İster mutlu ister üzgün, isterse çıplak olsun."
- "İyi bir yazar, yazarın ne olduğunu, kim olduğunu, neden yazdığını ve neden yaşadığını anlayabilir."
- "Gerçek aşk, sadece diğer insanın sizin karanlığınızı görmesine izin vermek değil, aynı zamanda onun karanlığını görmektir."