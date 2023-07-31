Charles Darwin Kimdir? Charles Darwin Hayatı, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Dünya bilim tarihine adını tartışmalı bir biçimde yazdırmış olan Charles Darwin buluşları ve bilime katkıları; genel olarak kabul görmüştür. Canlı türlerinin kökenlerine dair yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, alanında kabul görmüş ve çalışmaları günümüze değin gelmiştir. Peki, Charles Darwin neyi buldu? İşte detaylar...

Charles Darwin Kimdir?

Evrim teorisinin kurucusu olarak bilinen, İngiliz doğa bilimcisi Charles Darwin 1809 senesinin 12 Şubat'ında dünyaya gelmiştir. 1882 senesinin 19 Nisan günü ise hayatını kaybetmiştir. Hayatı boyunca yaptığı çalışmaları sayesinde adını bilim tarihine yazdırmayı başaran Darwin; ''Türlerin Kökeni'' isimli oldukça ünlü çalışması sayesinde tanınmayı başarmıştır. Çeşitli olan türlerin zaman ile birlikte farklılaşıp, değişip, evrim geçirdiğini ve de doğal seçilim aracıyla uyumlu bir biçimde bulunanların yaşamda kalarak, nesil ve soylarını sürdürebilme şansına sahip olduklarını öne süren Darwin, dönemi içerisinde bilim tarihi içerisinde büyük yankı uyandırmıştır. Bu mevcut teori, günümüzde de kabul görmektedir, fakat aynı oranda ise karşı görüşleri de doğurmuştur.

Charles Darwin Hayatı

Ünlü biyolog ve doğa bilimcisi Charles Darwin, 12 Şubat 1809 senesinde İngiltere Shrewsbury kentinde dünyaya gelmiştir. Darwin, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak hayata gözlerini açmıştır ve çocukluğu döneminde doğa ve tarih sevgisi ile büyümüştür. Darwin, 16 yaşına geldiğinde Edinburgh Üniversitesi bünyesinde tıp eğitimi almak için ailesinin de desteği ile bu okula gönderilmiştir, fakat Charles Darwin'in doğa bilimlerine karşı bulunan ilgi ve alakasından ötürü tıp kariyerinden geri dönmüştür. Daha sonra Darwin, Cambridge Üniversitesi'nde doğa bilimleri ve teoloji eğitimi görmüştür. Darwin'in çalışmalarına netlik kazandıran olay Beagle gemisi ile başlamıştır. Darwin bu gemi ile birlikte, 1831 tarihinden 1836'ya dek devam eden bir bilimsel sefere çıkmıştır ve dünyayı gezerek doğa gözlemlerinde bulunmuştur. Karar vermiş olduğu bu yolculuk, Darwin'in evrim teorisini geliştirip sağlamlaştırmasında oldukça mühim bir dönüm noktası olmuştur. 1842 senesinde evrim teorisi anlayışını ilk kez kendi yazmış olduğu kişisel notlarında belirtmiştir, fakat 1859 senesinde "Türlerin Kökeni" isimli kitap çalışmasında bu evrim teorisini tam anlamıyla açıklamıştır. Türlerin kökeni isimi bu kitabı, modern biyolojinin en önemli temel taşlarından bir tanesi olarak kabul görülmektedir. Charles Darwin, evrim teorisi sebebi ile pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Darwin, 1882 senesinin 19 Nisan tarihinde İngiltere'nin Downe bölgesinde hayatını kaybetmiştir.

Charles Darwin'in Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Darwin'in evrim teorisi ve bilimsel katkıları, bugün dahi doğa bilimleri ve biyoloji alanları içerisinde büyük ehemmiyete sahip olmaktadır. Darwin, bilim dünyasına farklı ve çeşitli katkılar ile çalışmalarda bulunmuştur. Bunlar;

Doğal Seçilim ve Evrim Teorisi: Darwin, "Türlerin Kökeni" isimli kitap çalışmasında evrim teorisini açıklamış ve dünyaya tanıtmıştır. Doğal seçilim organı ile, canlı olan organizmaların süreç içerisinde etraflarıyla uyumlu bir biçimde değişime girerek evrim geçirdiğini ve daha iyi uyum sağlayan organizmaların nesil ve soylarını sürdürebilme şansına sahip olduğunu ileri sürerek bu görüşü ortaya atmıştır. Darwin'in bu teorisi, evrim ve biyoloji faaliyetlerindeki mihenk taşlarından olmuştur.

Beagle Yolculuğu: Darwin'in, Beagle gemisi ile yapmış olduğu bilimsel ve biyolojik bu sefer, dünyayı gezerek pek çok doğa izleniminde bulunmasını ve çeşitli coğrafi alanların canlı türünün çeşitlilik ve farklılığını inceleyerek araştırmasının yolunu açmıştır. Bu gözlemler sayesinde, evrim teorisinin gelişmesinin önü açılmıştır.

Coğrafi Dağılım Çalışmaları: Darwin, çeşitli coğrafi alanlardaki canlıların dağılımını gözlemleyerek, bu türlerin hepsinin ortak olan atalarından evrim geçirdiğine binaen kanıtları ortaya atmıştır. Örnek olarak ise, Galapagos Adaları tarafında görülen ispinoz kuşlarının kendi aralarındaki farklar, evrimsel süreci açıklamada mühim bir örnek olarak anlatılabilir.

Bitki ve Hayvanların Üreme ve Seçilimi: Charles Darwin, havyan ve bitkilerin üreme ve türeme biyolojisi konularında da mühim faaliyetlerde bulunmuştur. Üreme süreçlerinin ve seçilim süreçlerinin evrim alanındaki görevini kavramak adına bu mevzularda deney ve izlenimlerde bulunmuştur.