Check In Ne Demek? Otelde ve Uçakta Check-In Nedir, Nasıl Yapılır?

Check in İngilizce bir kelimedir. Bu nedenle check in ne demek sorusuna öncelikle İngilizce sözlükte cevap aramak gerekir. Otelde check in nedir sorusunun cevabını da daha iyi anlayabilirsiniz. Havaalanında check in yapmak ne demek araştırması da aynı kapsamda yapılabilir. Check-in yapınca ne oluyor sorusu da konunun merak edilenleri arasındadır. Uçakta Check-in işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Check In Ne Demek?

Check in İngilizce bir kelimedir. Söz konusu kelimenin Türkçe karşılığı "otel, uçak gibi alanlara giriş yapmak" demektir. Otele girerken ya da uçağa binerken zaman kaybının önüne geçmek adına check in uygulaması geliştirilmiştir.

Otellerde yapılan check in işlemi, otel odasına geçmeden önce yapılır. Çıkış için yapılan işlem de check out'tur. Check in esnasında otel odasına geçecek olan kişiden kimlik bilgileri alınır ve otel bilgi sistemine girişi yapılır.

Havaalanında Check In Yapmak Ne Demek?

Uçağa binerken de check in yapmak gerekir. Yapacağınız yolculuk ile ilgili check in işlemleri uçuşa 24 saat kala başlar. bu süreden itibaren yolcu uçaktaki koltuğunu seçebilir. Check in işlemleri yapıldıktan sonra yolcu, sadece el bagajı ile direkt olarak uçağa geçebilir. Check in işlemleri için tercih ettiğiniz uçuş firmasının mobil uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Check in işlemlerini online olarak yapabileceğiniz gibi havaalanında ilgili havayolu şirketinin ofisinden de yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde yapılan check in işleminde istediğiniz koltuğu seçme şansınız olmaz. Çünkü online check in yapan yolcular istedikleri koltukları seçmiş olacaklardır. Check in yapıldıktan sonra yolcunun kesinlikle uçağa bineceği de tescillenmiş olur. Biletin iptal edilmesi gibi hususlar check in yapıldıktan sonra değişecektir.