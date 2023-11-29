Choose 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Choose Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizce dilinde, karar verme eylemini ifade eden 'choose' fiili, kapsamlı bir kullanım alanına sahiptir. "choose" kelimesi zaman içindeki değişikliklere ve bağlamlara göre çeşitli formlar alabilir ve bu kelimenin farklı halleri, dilin esnekliğini gösteren önemli unsurlardandır. Choose 2. ve 3. hali İle örnek cümleler ile choose fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur bilinmesi dilin zaman içindeki değişimlerini ifade etme becerisini sunar.

Choose 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

"Choose" fiilinin farklı formları, dilin çeşitli zamanlarda ve durumlarda nasıl kullanılabileceğini gösterir. İkinci hali olan "chose", genellikle geçmişte belirli bir zamanda yapılan seçimleri ifade eder.

Örneğin, bir önceki gün yapılan bir tercihi veya belirli bir tarihte alınan bir kararı ifade etmek için kullanılır. Öte yandan, üçüncü hali "chosen" daha genel ve şu anki durumu vurgular. Bu form, genellikle belirli bir durumu, durumu veya tercihi ifade eder ve sıklıkla geçmişte yapılan seçimlerin şu anki etkilerini ifade etmek için kullanılır.

Bu örnek cümleler, "choose" fiilinin esnek kullanımını ve dildeki zaman ve durum değişikliklerini anlamamıza yardımcı olur.

"choose" kelimesinin 2. hali (chose):

Yesterday, I chose the vegetarian option for dinner.

She chose to pursue a career in art rather than science.

We chose the scenic route for our road trip.

Last week, she chose the red dress for the party.

He chose to learn Spanish instead of French for his language elective.

We chose a cozy little cafe for our meeting.

"choose" kelimesinin 3. hali (chosen):

The team has chosen a new captain for the upcoming season.

The color palette for the interior design was carefully chosen.

The book club has chosen a classic novel for this month's reading.

The committee has chosen a new leader for the project.

They have chosen a minimalist design for their new website.

The selected candidates have already been chosen for the scholarship.

Choose Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"choose" Kelimesinin İkinci Hali (chose): "Chose," "choose" fiilinin ikinci hali olup, geçmiş zamandaki seçimleri veya tercihleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin: Geçmiş Zaman: She chose the blue dress for the party. (Parti için mavi elbiseyi seçti.) Sıklıkla düzensiz fiiller, geçmiş zamanda -ed veya -d ekleri almayarak farklı bir form alırlar. "Choose" da bu kategoriye giren düzensiz fiillerden biridir.

Okunuşu: [çoʊz] şeklinde seslendirilir. "choose" Kelimesinin Üçüncü Hali (chosen): "Chosen," "choose" fiilinin üçüncü hali olup, genellikle bir durumu veya sonucu vurgular. Ayrıca, bir şeyin belirlenmiş veya seçilmiş olduğunu ifade eder. Örneğin: Şu Anki Durum: The team has chosen a new leader. (Ekip yeni bir lider seçti.) Edilgen Yapılar: The book has been chosen for the book club. (Kitap, kitap kulübü için seçildi.)

Okunuşu: [ˈtʃoʊzn̩] şeklinde seslendirilir.

"choose" kelimesinin bu halleri, "choose" fiilinin farklı zamanlardaki ve durumlardaki kullanımlarını belirtir ve dilbilgisel bağlamda ifadeleri zenginleştirir.