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Giriş Tarihi: 28.2.2023 10:04 Son Güncelleme: 28.2.2023 10:04

Cibiliyetsiz Ne Demek? Cibilliyetsiz Nasıl Yazılır, Eş Anlamlısı Ne, Cümle İçinde Kullanımı Nasıl?

Cibilliyetsiz kelimesi Türkçede yaygın şekilde kullanılan bir sözcüktür. Kelimenin anlamı da birçok kişi tarafından merak edilir. Cibilliyetsiz ne demek? Söz konusu kelimenin cibiliyetsiz şeklinde yazıldığı kaynaklara da rastlarsınız. Bu ifadeyi görünce de cibiliyetsiz ne demek sorusu aklınıza gelebilir.Cibilliyetsiz nasıl yazılır? Kelimenin eş anlamlıları ve örnek cümle yapıları, anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı sizin için araştırdık.

Cibiliyetsiz Ne Demek? Cibilliyetsiz Nasıl Yazılır, Eş Anlamlısı Ne, Cümle İçinde Kullanımı Nasıl?

Cibilliyetsiz ne demek sorusu için TDK sözlüklerinde yazan karşılıkları öncelikli olarak dikkate almalısınız. Cibiliyetsiz ne demek araştırması için birçok sözlük ve eserden istifade edebilirsiniz. Cibilliyetsiz nasıl yazılır sorusu da üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Kelimenin tek "l" ya da çift "l" ile yazıldığına şahit olursunuz. Cibilliyetsiz kelimesinin eş anlamlılarını bilerek kelimenin anlamını daha kolay kavrayabilirsiniz.

Cibilliyetsiz Ne Demek?

Cibilliyetsiz kelimesi günlük konuşma dilinde dahi yaygın şekilde kullanılan bir sözcüktür. Söz konusu kelime genellikle kötü bir şeyi ya da kişiyi ifade etmek için kullanılır. TDK kaynaklarında da bahse konu kelimenin anlamına yer verilmiştir. Söz konusu kaynakta cibilliyetsiz kelimesinin anlamı aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

  • Soysuz
  • Mayası bozuk
  • Sütü bozuk
  • Yaradılışı kötü

Cibilliyetsiz Eş Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Cibilliyetsiz kelimesinin cibiliyetsiz şeklinde yazıldığına da şahit olabilirsiniz. Fakat kelimenin TDK kaynaklarında çift "l" ile yazıldığı görülür. Cibilliyetsiz, kötü karaktere sahip olan kişileri niteleyen bir sıfattır. Karaktersiz, soysuz gibi kelimeler daha yaygın kullanılsa da zaman zaman cibilliyetsiz nitelemesinin yapıldığını da görebilirsiniz. Bu kelime kişinin aynı zamanda sözünde de durmadığını ifade eder. Kelimenin cümle içinde kullanımını görmeniz de çok önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını incelemenizi tavsiye ediyoruz.

  • O kadar cibilliyetsiz birisi idi ki bizlere kan kusturdu.

  • Cibilliyetsiz kişinin topluma zarar verir.

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Cibiliyetsiz Ne Demek? Cibilliyetsiz Nasıl Yazılır, Eş Anlamlısı Ne, Cümle İçinde Kullanımı Nasıl?
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