Çiçek Aşısını Kim Buldu? İlk Çiçek Aşısı Ne Zaman, Nasıl Ve Kim Tarafından İcat Edildi?

Çiçek hastalığı insanlara çok hızlı bir şekilde bulaşan bir hastalık türüdür. Solunum yolu ile bulaşan bu hastalık geçmiş dönemlerde insanların ölmesine neden olmuştur. Bu hastalığın belirtileri ve nedenleri detaylı olarak saptandıktan sonra aşısı üretilmiş ve binlerce insan bu aşı ile ölmekten kurtulabilmiştir. İlk çiçek aşısı ne zaman, nasıl ve kim tarafından icat edildi yanıtlarını sizler için araştırdık.

Çiçek Aşısını Kim Buldu?

Tarihte ilk defa çiçek aşısını Edward Jenner bulmuştur. Jenner 17 Mayıs 1749 senesinde doğmuştur. Kendisi 26 Ocak 1823 senesinde de vefat etmiştir. İngiliz bir cerrah olan Jenner, çiçek aşısının bulunmasında en önemli isimdir.

Köy papazının oğlu olarak dünyaya gelen Edward Jenner, uzun süre Gloucestershire'de bir operatör yanında çırak olarak çalışmıştır. Daha sonra da çiçek hastalığı üzerine çalışmalarına başlamıştır.

Çiçek Aşısı Ne Zaman Bulundu?

Edward Jenner, çiçek aşısı üzerine yaptığı araştırmalarına 1775 senesinde başlamıştır. Bu dönemde çok yaygın olan bu hastalık için üretilen aşı çiçek hastalığına yakalanan köy çocukları üzerinde denenmiştir. Olumlu sonuçlar alındıktan sonra da aşının üretimine devam edilmiştir.

Osmanlıda Çiçek Aşısını İlk Kim Kullandı?

Osmanlı döneminde çiçek aşısı kullanımı 1885 tarihlerine denk geliyor. Bu aşının ilk defa uygulanabilmesi için Osmanlı Devleti'nde bir kanun çıkarılmıştır. Aşı ile birlikte hastalıkta çok ciddi azalmalar meydana gelmiştir.

İlk Çiçek Aşısı Ne Zaman, Nasıl ve Kim Tarafından İcat Edildi?

Çiçek aşısı ilk defa 1775 senesinde Edward Jenner isminde bir cerrah tarafından bulunmuştur. Çiçek hastalığının çok yoğun olduğu dönemde araştırmalarına hız veren Jenner yeterli denemeler sonrasında aşının işe yarar olduğunu bilim dünyasına kabul ettirmiştir. Sonrasında aşı daha da yaygınlaşarak dünyanın birçok yerinde kullanımına devam edilmiştir.