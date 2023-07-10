Çiçeksiz Bitkiler Nelerdir? Çiçeksiz Bitkiler Nasıl Çoğalır, Fotosentez Yapar Mı, Özellikleri Neler?

Canlılığın devam etmesi için en gerekli madde oksijendir. Oksijen döngüsünün en önemli parçası da bitkilerdir. Bitkiler ikiye ayrılır. Bunlardan biri de çiçeksiz bitkiler nelerdir, sorusunu akılara getirir. Çiçeksiz bitkiler nasıl çoğalır ve özellikleri neler, sorularına çiçekleri olmadığından eşeyli üreme yapamadıkları yanıtını veririz. Çiçeksiz bitkiler fotosentez yapar mı ya da besin üretir mi, sorularına yapraklar fotosentez yaptığı için fotosentez yapabilirler ve besin üretebilirler yanıtını verebiliriz.

Çiçeksiz Bitkiler Nelerdir?

Canlılar konusu İlkokul ve ortaokulda Fen Bilgisi dersinin konusu iken lisede ise Biyoloji dersinin konusudur. Canlılar dört grupta incelenir. Bunlar; mikroskobik canlılar, mantarlar, hayvanlar ve bitkilerdir. Bitkiler ise kendi aralarında "çiçekli bitki ve çiçeksiz bitki" olarak ikiye ayrılır. Aynı zamanda çok hücreli canlılardır ve gelişmiş canlılar olduğu için hücrelerinde çekirdek bulunur.

Bitkilerin ortak özelikleri kök, gövde ve yaprak bulundurmalarıdır. Çiçekli bitkilerin çiçeksiz bitkilerden farkı ise eşeyli üreme organı olan çiçeklerinin olmasıdır. Çiçeksiz bitkilerin tohumu yoktur. Çiçeksiz bitkiler çiçekli bitkiler kadar gelişemezler. Çiçeksiz bitkiler kara yosunları, su yosunları, ciğer otları, atkuyrukları, kibrit otu, likenler ve eğrelti otlarıdır. Bunlar dışındaki tüm bitkiler ise çiçekli bitkidir. En gelişmiş çiçeksiz bitki eğrelti otudur. Çam ağacının çiçeksiz bitki olduğunu düşünenler vardır. Fakat çam ağacının çiçeği de kozalaklarıdır. Yani çiçeğin illaki rengârenk olmasına gerek yoktur.

Çiçeksiz Bitkiler Nasıl Çoğalır, Fotosentez Yapar Mı, Özellikleri Neler?

Çiçekli bitkiler hem eşeyli hem de eşeysiz üreyebilir iken çiçeksiz bitkiler yalnızda eşeysiz üreyebilirler. Eşeyli üreyebilmek için bitkinin poleni olması gerekir. Polen, bitkinin çiçek kısmında üretilen üreme hücresi olduğu için çiçeksiz bitkilerde bulunmaz. Çiçeksiz bitkiler genellikle nemi fazla ve sulak yerlerde yetişirler. Çiçeksiz bitkileri en çok gördüğümüz yerler çay kenarları, dere kenarları, nehir kenarları, deniz kenarları, göl kıyıları ve ormanlardır. Çiçeksiz bitkiler klorofil taşırlar. Bu nedenle fotosentez yaparak besin üretirler.

Çiçeksiz bitkiler eşeysiz üreme çeşitleri olan sporla veya vejetatif üreme ile ürerler. Bitkilerin çiçekleri hariç diğer kısımlarına vejetatif organ denir. Yani vejetatif organlar kök, gövde ve yapraklardır.