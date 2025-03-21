Çiğ Köfte Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Çiğköfte Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Yemek adları, bir yemeği tanımlamakla kalmaz; aynı zamanda kültürün, geleneğin ve yaşam biçiminin taşıyıcısı olur. Her bölgenin kendine özgü tatları, zamanla tüm ülkeye yayılır ve ortak dilin bir parçası haline gelir. Ancak bu ortak dilin görsel boyutu, yani yazılı hali bazen konuşma kadar kolay kavranmaz. Bir yemeğin adını telaffuz ederken ne kadar rahatsak, yazarken bir o kadar tereddüt içinde olabiliriz. Bu yüzden çiğ köfte nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorularını birçok kişi sormaktadır.

Çiğ Köfte Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "çiğ köfte" ifadesi ayrı yazılır. Yani doğru biçimi "çiğ köfte" şeklindedir, "çiğköfte" şeklindeki birleşik yazım ise yanlıştır.

Bu ifade, biri sıfat (çiğ), diğeri isim (köfte) olmak üzere iki kelimeden oluşur. "Çiğ", burada yemeğin pişmemiş olduğunu belirtir; "köfte" ise yemeğin temel türünü ifade eder. İki kelime birlikte bir yemek adını oluştursa da aralarında bir anlam kaynaşması olmadığı için birleşik yazılmaz.

TDK'ye Göre Çiğköfte Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Çiğ köfte" kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre ayrı yazılır. Bitişik yazım hatalıdır ve yaygın kullanılsa bile yazım kılavuzuna aykırıdır.