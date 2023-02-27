Norveçli ressam Edvard Munch'ın Çığlık tablosu birçok insan ve birçok kesim tarafından bilinen dünyaca ünlü bir tablodur. Bu ünüyle birlikte insanların aklına Çığlık tablosu neyi anlatıyor, Edvard Munch Çığlık tablosunun anlamı ve hikayesi nedir gibi sorular gelmiştir. New York'ta yapılan bir müzayedede çok yüksek bir rakama satılan bu tablo insanların merak konusu olmuştur. Bu yazımızda sizler için Edvard Munch Çığlık tablosunu tüm ayrıntıyla araştırdık ve derledik.

Çığlık Tablosu Neyi Anlatıyor?

Çığlık, Norveçli dışavurumcu ressam Edvard Munch tarafından 1893 yılında yapılan bir tablodur. Ressamın tabloya verdiği orijinal isim Almancadır ve Der Schrei der Natur yani Doğanın Çığlığı anlamına gelmektedir. Norveççe isim ise Skrik yani Çığlık'tır. Edvard Munch'ın en önemli eseri olarak bilinen bu tablonun orijinal boyutu 84cm x 66 cm boyutlarındadır. Eserde ön planda acı çeker gibi görünen bir figür, arka planda ise Ekeberg tepesinden Oslofjord'un görünümü yer alır; Oslofjord göğü kan kırmızısı rengindedir. Ressam resme daha sonraları aynı zamanda kireç taşı üzerine yağlı mürekkeple çizilmiş şekil ve yazıların basım sanatı olan litografi yapmasıyla, özellikle modern kültür ve sanatta büyük bir etkiye sahip olmuştur. Bu eserde ressam kendini yorgun hissetmiş ve trabzanlara yaslanmıştır. İki arkadaşı ise yürümeye devam etmiştir. Ressam bu sırada doğanın çığlığını hissettiğini günlüğünde dile getirmiştir ve bu resmi yaparken hastadır. Resimde işlenen bu yorgunluğunun oradan geldiği düşünülmektedir.

Edvard Munch Çığlık Tablosunun Anlamı ve Hikayesi

Edvard Mucnh ruhsal ve duygusal konuları işlediği resimlerle tanınmıştır ve Alman dışavurumculuk akımının gelişmesine katkıları olmuştur. 1863 yılında doğan Norveçli ressam 1944 yılında vefat etmiştir ve Çığlık isimli tablosuyla tanınmıştır. Başlangıçta resimlerinde egemen olan içe dönük ve karamsar havanın yerini, yaşamının son yıllarına doğru yaşama sevinci almıştır. Hayatın Frizleri adlı serisinin önemli bir parçası ve orijinal adı Doğanın Çığlığı olan bu resim, Munch'ın 1893 ile 1910 arasında yaptığı aynı konudaki dört eserden biridir. Çığlık tablosunda bulunan Figür, ince uzun elleriyle kafatasına benzeyen kafasının iki yanını tutmaktadır, gözleri fal taşı gibi açıktır, ağızındaki açıklık sessiz bir çığlık gibi görünür. Ressamın günlüğü ele alınarak bu resmin Nice'den etkilenerek yapılmış olduğu söylenmektedir. Ressam günlüğünde anlattığına göre iki arkadaşıyla yürümektedir, bu sırada ise güneş batmaktadır ve güneş kan kırmızısı rengindedir. Bu resmi yaparken hasta olan Edvard Munch, yorgun hissetmektedir ve resme geçen bu yorgunluğun buradan geldiği düşünülmektedir. Genel kanıya göre ressam Munch'ın varoluşsal sıkıntı ve ıstıraplarını en iyi anlattığı eserdir. Çığlık resmi, durduk yere bir anda yapılan bir tablo değildir ve ressam bu eserde, hayatı boyunca şahit olduğu, yaşadığı, gördüğü ve duyduğu her şeyi bu eserine aktarmıştır. Munch başarısız ve sıkıntılı aralıkta olduğu zamanlarında bu tabloyu ortaya çıkarmıştır. Tablonun içerisindeki çığlık atan figürün cinsiyetinin belli olmamasının nedeninin sıkıntıların, yaşanmışlıkların ve duyguların cinsiyet ile alakalı değil insan olmak ile ilgili olduğu vurgulanmıştır.

Çığlık Tablosunun Gizemi

Edvard Munch'ın Çığlık tablosu üzerinde yapılan çalışmalarda tablonun sol üst köşesinde gizemli bir yazı bulunmuştur ve bu yazının ne olduğuna dair geniş bir tarama yapılmıştır. Resmin sol üst tarafında 'sadece bir deli tarafından çizilebilir' anlamına sahip bir ifade ortaya çıkmıştır ve bu yazının sahibi de yine tabloyu yapan ressam Munch olarak bilinmektedir. Edvard Munch'ın en önemli eseri olarak bilinen bu tabloya ressam 1893'te başladı ve hızlıca geçen yılların ardından 1910 yılına kadar birbirinden farklı boyalar kullanmıştır. Bunun sonucunda dört tane Çığlık tablosu ortaya çıkmıştır ve bunun üzerine Andy Warhol 1984'te Çığlık tablosunu göze çarpan renklerle yeniden basmıştır.