Cihan eş anlamlısı nedir? Cihan kelimesinin eş anlamlısı

Cihan kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiş bir kelimedir. Cihan kelimesi, üzerinde yaşadığımız dünyayı ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Cihan, bütün toprakların ve ülkelerin ifadesi için kullanılan bir kelimedir. Cihan, içinde bulunduğumuz yer dahil her yerdir. Tüm evren cihana dahildir. Bu kelimenin birden fazla eş anlamı vardır.



CİHAN KELİMESİNİN ANLAMI



Cihan kelimesi, bütün toprakları ifade etmek için kullanılmaktadır. Evimiz, yurdumuz, okulumuz, yaşadığımız şehir, yaşadığımız ülke, kalan dünya ve tüm evren cihanın içerisine dahildir. Cihan kelimesini duyduğumuz zaman çok genel ve bütün bir alanı düşünmemiz gerekmektedir.



CİHAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Cihan kelimesinin eş anlamlıları evren, kainat ve dünya sözcükleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde cihan kelimesinin yerine yazıldıkları zaman cümlenin anlamında herhangi bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.



CİHAN KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

"Yurtta sulh, cihanda sulh." – Mustafa Kemal Atatürk

Diyarbakır'a tatile gittiğimizde alışveriş yaptığım manav bana "Bütün cihanı gez, böyle tatlı karpuzu Diyarbakır'dan başka yerde yiyemezsin." dedi.

Haftasonu, bütün cihan devletlerinin liderleri ile ülkemiz Cumhurbaşkanı bir zirve'de buluşacaklar. Konuşulacak konuları merakla bekliyorum

CİHAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI