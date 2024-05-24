Tarih sahnesinde iz bırakan birçok devlet kuruluşu, varlığını sürdürme ve gelişme çabası içerisinde farklı yönetim biçimleri benimsemiştir. Bu yönetim biçimleri arasında, sınırları aşmayı ve tüm dünyayı kapsamayı hedefleyen bir anlayış öne çıkar. Bununla ilgili olarak Cihanşümul ne demek, tarihte cihanşümul devlet anlayışı ne anlama gelir gibi sorular da merak edilmektedir.

Cihanşümul Ne Demek?

Cihanşümul, Arapça kökenli bir kelime olup "tüm dünyayı kapsayan, evrensel" anlamlarına gelir. Tarih boyunca birçok devlet ve imparatorluk bu sıfatla anılmış ve tüm dünyayı hâkimiyetleri altına almak için çaba göstermiştir. Bu anlayış, sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda dini, kültürel ve ideolojik boyutlara da sahip olmuştur.

Tarihte Cihanşümul Devlet Anlayışı Ne Anlama Gelir?

Cihanşümul devlet anlayışının kökenlerini antik çağlara kadar uzatmak mümkündür. Mısır, Asur, Babil ve Pers gibi imparatorluklar, geniş coğrafyaları kontrol altına alarak ve çeşitli halkları bünyelerinde birleştirerek cihanşümul olma iddiasında bulunmuşlardır. Bu devletler, genellikle askeri güce ve merkeziyetçi yönetime dayalı bir siyasi yapı kurmuşlardır.

Orta Çağ'da ise İslam medeniyeti, cihanşümul devlet anlayışına yeni bir boyut kazandırmıştır. Emevi, Abbasi ve Osmanlı gibi İslam devletleri, sadece siyasi bir hâkimiyet kurmakla kalmamış, aynı zamanda İslam dininin ve kültürünün yayılmasına da katkıda bulunmuşlardır. Bu devletler, farklı etnik ve dini grupları bir arada tutmak için adil bir yönetim sistemi ve hoşgörülü bir ortam oluşturmaya çalışmışlardır.

Modern çağda ise Avrupa devletleri cihanşümul olma iddiasında bulunmuşlardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yoluyla dünyanın büyük bir kısmını kontrol altına alan bu devletler, kendi siyasi, ekonomik ve kültürel sistemlerini diğer halklara dayatmaya çalışmışlardır. Bu durum, birçok bölgede çatışmalara ve isyanlara yol açmıştır.

Cihanşümul Devlet Anlayışının Eleştirisi

Cihanşümul devlet anlayışı, tarih boyunca birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Eleştirilerin temelini genellikle şu noktalar oluşturmaktadır:

Farklı kültürlerin ve kimliklerin yok edilmesi: Cihanşümul devletler, kendi kültürlerini ve değerlerini diğer halklara dayatma eğilimindedir. Bu durum, farklı kültürlerin ve kimliklerin yok edilmesine yol açabilir.

Sömürü ve adaletsizlik: Cihanşümul devletler, sömürgecilik ve emperyalizm yoluyla diğer halkları sömürerek kendi kalkınmalarını finanse edebilirler. Bu durum, adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açabilir.

Çatışma ve istikrarsızlık: Cihanşümul devletler, farklı halkları kontrol altında tutmak için genellikle askeri güce başvurmak zorunda kalırlar. Bu durum, çatışmalara ve istikrarsızlığa yol açabilir.

Günümüzde Cihanşümul Devlet Anlayışı

Günümüzde cihanşümul devlet anlayışı büyük ölçüde terk edilmiş durumdadır. Artan küreselleşme ve uluslararası iş birliği, tek bir devletin tüm dünyayı hâkimiyeti altına almasını imkansız hale getirmiştir. Bunun yerine, ulus devletler ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla daha çok iş birliğine dayalı bir dünya düzeni kurulmaya çalışılmaktadır. Ancak, bazı devletler ve siyasi hareketler hala cihanşümul olma iddiasında bulunabilirler. Bu durum, küresel barış ve güvenlik açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

Sonuç olarak cihanşümul devlet anlayışı, tarih boyunca birçok devlete ve imparatorluğa ilham kaynağı olmuştur. Ancak, bu anlayışın sömürü, adaletsizlik ve çatışmaya yol açtığı da bir gerçektir. Günümüzde, daha barışçıl ve adil bir dünya düzeni kurmak için farklı kültürler ve kimlikler arasındaki saygı ve hoşgörüye dayalı bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir.