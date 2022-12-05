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Giriş Tarihi: 5.12.2022 09:15 Son Güncelleme: 5.12.2022 09:15

Çıkış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Çıkış Kelimesinin Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçine Kullanımı

Türkçede bazı kelimelerin kullanım alanı oldukça geniştir. Çıkış kelimesi de bu kelimelere örnek gösterilebilecek bir kelimedir. Bu bağlamda çıkış kelimesi tiyatrodan spora kadar birçok alanda kullanılan bir terimdir. Dolayısıyla çıkış kelimesinin zıt anlamlısı da bulunmaktadır. Çıkış kelimesinin zıt anlamlısı yine Türkçede çok sık kullanılan bir kelimedir. Çıkış kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Çıkış kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar…

Çıkış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Çıkış Kelimesinin Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçine Kullanımı

Çıkış kelimesinin kullanım alanı oldukça geniş olduğu için pek çok farklı anlamı bulunmaktadır. Genellikle terim anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bunun yanında mecaz ve gerçek anlamları da bulunmaktadır. Ayrıca askerlikle ilgili bazı terimleri ifade ederken de kullanılır.

Çıkış Kelimesinin Anlamı Nedir?

Çıkış kelimesinin anlamlarını incelediğimizde karşımıza oldukça geniş bir anlam dağarcığı çıkmaktadır. Bu nedenle çıkış kelimesi oldukça önemli bir kelimedir. Çıkış kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

  • Çıkmak eylemi ya da biçimi.
  • Yokuş.
  • Çıkılacak yer.
  • Beklenmedik, sert konuşma.(mecaz anlam)
  • Güreşte, alana çıkan pehlivanların topluca izleyicilere doğru yürüyerek belli, geleneksel hareketleri yapmaya başlaması.(spor terimi)
  • Verilen bir işaretle yarışa başlama.(spor terimi)
  • Kuşatılan bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı eylem.(askerlik terimi)
  • Oyuncunun sahneden ayrılması.(tiyatro terimi)
  • Uçakların bir görev için havalanması işi.(askerlik terimi)
  • Çözüm yolu.(mecaz anlam)

Çıkış kelimesinin kullanımlarına örnek verelim:

  • Eğer bu başarıdaki çıkış seviyesi doğruysa şirketimiz kar elde ediyor demektir.
  • Her yolun çıkışı ve inişi bulunmaktadır.

Çıkış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Bu bağlamda çıkış kelimesinin zıt anlamlıları ''iniş, giriş'' sözcüklerinden oluşmaktadır.

Çıkış Kelimesine Benzer Kelimeler

Çıkış kelimesine benzer kelimelerin bulunmasının nedeni, çıkış kelimesinin geniş bir anlam kapasitesine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre çıkış kelimesine benzer kelimeler şöyledir:

  • Kasa
  • Ayrılma
  • Ölüm
  • Çıkmak
  • Depar
  • Geçmek
  • Yokuş
  • Mezuniyet
  • Sorti
  • Rampa

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Çıkış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Çıkış Kelimesinin Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçine Kullanımı
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