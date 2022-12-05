Çıkış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Çıkış Kelimesinin Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçine Kullanımı

Çıkış kelimesinin kullanım alanı oldukça geniş olduğu için pek çok farklı anlamı bulunmaktadır. Genellikle terim anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bunun yanında mecaz ve gerçek anlamları da bulunmaktadır. Ayrıca askerlikle ilgili bazı terimleri ifade ederken de kullanılır.
Çıkış kelimesinin anlamlarını incelediğimizde karşımıza oldukça geniş bir anlam dağarcığı çıkmaktadır. Bu nedenle çıkış kelimesi oldukça önemli bir kelimedir. Çıkış kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:
Çıkış kelimesinin kullanımlarına örnek verelim:
Cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Bu bağlamda çıkış kelimesinin zıt anlamlıları ''iniş, giriş'' sözcüklerinden oluşmaktadır.
Çıkış kelimesine benzer kelimelerin bulunmasının nedeni, çıkış kelimesinin geniş bir anlam kapasitesine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre çıkış kelimesine benzer kelimeler şöyledir: