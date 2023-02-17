Çıkmak Zıt Anlamlısı Nedir? Çıkmak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Zıt anlamlı kelimelere baktığımızda fiillerin olumlu ve olumsuz biçimlerinin zıtlık oluşturmadığını görürüz. Hem olumsuz ekler zıt anlam ifade etmez hem de her sözcüğün zıt anlamlısı bulunmaz. Bunlardan yola çıkarak bir kelimenin zıt anlamlısını bulmak için o kelimenin anlam bakımından incelenmesi gerekir. Bu yazımızda çıkmak kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Çıkmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Çıkmak kelimesi günümüzde sıklıkla kullandığımız sözcükler arasında yer alır. Cümle içinde farklı anlamlar ifade edebilen bu sözcüğün akla gelen ilk anlamı mevcut bulunulan bir yerden dışarıya gidilmesi anlamında kullanılır. Kapalı bir yerden açık bir yere ya da içeriden dışarıya geçmeyi ifade eden bir kelimedir.

Çıkmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Çıkmak kelimesinin anlamca zıt haline bakmak istediğimizde cümle içindeki kullanımının önemi büyüktür. Yüksek bir yere çıkılması durumunda bu kelimenin zıt anlamlısı ''inmek'' kelimesi olacaktır. Ancak ilk anlamı düşünüldüğünde de bir ortamdan dışarıya gidilmesi anlamı ele alınır. Bu yüzden çıkmak kelimesinin zıt anlamlısı ''girmek'' kelimesi olur.

Çıkmak Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?