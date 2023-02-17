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Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:10 Son Güncelleme: 17.2.2023 12:10

Çıkmak Zıt Anlamlısı Nedir? Çıkmak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

İlkokul öğrencilerinin işlediği ve hayatımızın her alanında karşılaştığımız konulardan birisi zıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbiriyle çelişen, karşıt anlam ifade eden kelimelerdir. Bu kelimeler yazılış ve anlam bakımından farklıdır. Kelimelerin karşıtlık oluşturması için farklı bir sözcüğün kullanılması gerekir. Yani bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı olamaz.

Çıkmak Zıt Anlamlısı Nedir? Çıkmak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Zıt anlamlı kelimelere baktığımızda fiillerin olumlu ve olumsuz biçimlerinin zıtlık oluşturmadığını görürüz. Hem olumsuz ekler zıt anlam ifade etmez hem de her sözcüğün zıt anlamlısı bulunmaz. Bunlardan yola çıkarak bir kelimenin zıt anlamlısını bulmak için o kelimenin anlam bakımından incelenmesi gerekir. Bu yazımızda çıkmak kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Çıkmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Çıkmak kelimesi günümüzde sıklıkla kullandığımız sözcükler arasında yer alır. Cümle içinde farklı anlamlar ifade edebilen bu sözcüğün akla gelen ilk anlamı mevcut bulunulan bir yerden dışarıya gidilmesi anlamında kullanılır. Kapalı bir yerden açık bir yere ya da içeriden dışarıya geçmeyi ifade eden bir kelimedir.

Çıkmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Çıkmak kelimesinin anlamca zıt haline bakmak istediğimizde cümle içindeki kullanımının önemi büyüktür. Yüksek bir yere çıkılması durumunda bu kelimenin zıt anlamlısı ''inmek'' kelimesi olacaktır. Ancak ilk anlamı düşünüldüğünde de bir ortamdan dışarıya gidilmesi anlamı ele alınır. Bu yüzden çıkmak kelimesinin zıt anlamlısı ''girmek'' kelimesi olur.

Çıkmak Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Evden dışarı çıkarken kimseye söylemediği için millet telaşa kapıldı.
  • Okulun kapısından girer girmez müdürün yerini sordu.
  • Aşağı inerken ıslık çalıp sekiyormuş.
  • Evin damına çıkarken dikkat etmesi gerektiğini çilekeş annesi daha kaç kere tembihleyecekti.

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Çıkmak Zıt Anlamlısı Nedir? Çıkmak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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