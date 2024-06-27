Çile Şiiri Sözleri - Necip Fazıl Kısakürek Çile Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek'in en bilinen eserlerinden biri olan Çile, 1932 yılında yayımlanan ve şairin ilk şiir kitabıdır. Eser, Kısakürek'in gençlik yıllarında yaşadığı yoğun ruhsal çalkantıları, fikri arayışlarını ve toplumla olan karmaşık ilişkilerini yansıtır. Çile şiiri sözleri içerdiği anlam ve işlediği tema ile okurlar tarafından ilgi görür. Necip Fazıl Kısakürek Çile şiiri açıklaması ve incelemesi okuyucuların şiiri anlamlandırması açısından fayda sağlar.

Çile Şiiri Sözleri

Gaiblerden bir ses geldi: Bu adam,

Gezdirsin boşluğu ense kökünde!

Ve uçtu tepemden birdenbire dam;

Gök devrildi, künde üstüne künde...

Pencereye koştum: Kızıl kıyâmet!

Dediklerin çıktı ihtiyar bacı!

Sonsuzluk, elinde bir mâvi tülbent,

Ok çekti yukardan, üstüme avcı.

Ateşten zehrini tattım bu okun,

Bir anda kül etti can elmasımı.

Sanki burnum, değdi burnuna "yok"un,

Kustum öz ağzımdan kafatasımı.

Bir bardak su gibi çalkandı dünyâ;

Söndü istikamet, yıkıldı boşluk.

Al sana hakikât, al sana rûyâ!

İşte akıllılık, işte sarhoşluk!

Ensemin örsünde bir demir balyoz,

Kapandım yatağa son çâre diye.

Bir kanlı şafakta, bana çil horoz,

Yepyeni bir dünyâ etti hediye.

Bu nasıl bir dünyâ, hikâyesi zor;

Mekânı bir satıh, zamânı vehim.

Bütün bir kâinat muşamba dekor,

Bütün bir insanlık yalana teslim.

Nesin sen, hakîkat olsan da çekil!

Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam!

Otursun yerine bende her şekil;

Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam!

.

.

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.

Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın,

Benliğim bir kazan ve aklım kepçe.

Deliler köyünden bir menzil aşkın,

Her fikir içimde bir çift kelepçe.

Niçin küçülüyor eşyâ uzakta?

Gözsüz görüyorum rûyâda, nasıl?

Zamânın raksı ne, bir yuvarlakta?

Sonum varmış, onu öğrensem asıl?

Bir fikir ki, sıcak yarada kezzab,

Bir fikir ki, beyin zarında sülük.

Selâm, selâm sana haşmetli azâb;

Yandıkça gelişen tılsımlı kütük.

Yalvardım: Gösterin bilmeceme yol!

Ey yedinci kat gök, esrârını aç!

Annemin duâsı, düş de perde ol!

Bir asâ kes bana, ihtiyar ağaç!

Uyku kaatillerin bile çeşmesi;

Yorgan, Allahsıza kadar sığınak.

Tesellî pınarı, sabır memesi;

Size şerbet, bana kum dolu çanak.

Bu mu, rûyâlarda içtiğim cinnet,

Sırrını ararken patlayan gülle?

Yeşil asmalarda depreniş, şehvet;

Karınca sarayı, kupkuru kelle...

Akrep, nokta nokta rûhumu sokmuş,

Mevsimden mevsime girdim böylece.

Gördüm ki, ateşte, cımbızda yokmuş,

Fikir çilesinden büyük işkence.

.

.

.

.

Evet, her şey bende bir gizli düğüm;

Ne ölüm terleri döktüm, nelerden!

Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm,

Yetişir çektiğim mesâfelerden!

Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz;

Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık.

Her gece rûyâmı yazan sihirbaz,

Tutuyor önümde bir mavi ışık.

Büyücü, büyücü, ne bana hıncın?

Bu kükürtlü duman, nedir inimde?

Camdan keskin, kıldan ince kılıcın,

Bir zehirli kıymık gibi, beynimde.

Lûgat, bir isim ver bana halimden;

Herkesin bildiği dilden bir isim!

Eski esvablarım, tutun elimden;

Aynalar, söyleyin bana, ben kimim?



Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa,

Arzı boynuzunda taşıyan öküz?

Belâ mîmârının seçtiği arsa;

Hayattan muhâcir; eşyâdan öksüz?

Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim,

Minicik gövdeme yüklü Kafdağı,

Bir zerreciğim ki, Arş'a gebeyim,

Dev sancılarımın budur kaynağı!

Ne yalanlarda var, ne hakîkatta,

Gözümü yumdukça gördüğüm nakış.

Boşuna gezmişim, yok tabîatta,

İçimdeki kadar iniş ve çıkış.

.

.

.

.

Gece bir hendeğe düşercesine,

Birden kucağına düştüm gerçeğin.

Sanki erdim çetin bilmecesine,

Hem geçmiş zamânın, hem geleceğin.

Açıl susam, açıl! Açıldı kapı;

Atlas sedirinde Mâverâ Dede.

Yandı sırça saray, İlâhî Yapı,

Binbir âvizeyle uçsuz maddede.

Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik;

Ve çevre çevre nûr, çevre çevre nûr.

İçiçe mîmârî, içiçe benlik;

Bildim seni ey Râb, bilinmez meşhûr!

Nizâm köpürüyor, med vakti deniz;

Nizâm köpürüyor, tâ çenemde su.

Suda bir gizli yol, pırıltılı iz;

Suda ezel fikri, ebed duygusu.

Kaçır beni âheng, al beni birlik!

Artık barınamam gölge varlıkta.

Ver cüceye, onun olsun şâirlik,

Şimdi gözüm, büyük sanatkârlıkta!

Öteler, öteler, gayemin malı;

Mesâfe ekinim, zaman mâdenim.

Gökte saman-yolu benim olmalı!

Dipsizlik gölünde, inciler benim.

Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök!

Heybem hayat dolu, deste ve yumak.

Sen, bütün dalların birleştiği kök;

Biricik meselem, Sonsuz'a varmak...

Necip Fazıl Kısakürek Çile Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Çile şiirini inceleyecek olursak eğer:

Necip Fazıl Kısakürek'in "Çile" şiiri, yoğun bir sembolizm ve lirizm taşır. Şiirde kullanılan dil, hem sade hem de derin anlamlarla doludur. İmgeler ve semboller, Kısakürek'in düşünsel derinliğini ve sanatsal yeteneğini gözler önüne serer. Şiir, dilin gücünü kullanarak okuyucuyu düşünmeye ve hissetmeye yönlendirir.

Sosyal ve Kültürel Bağlamı

Kısakürek'in eserleri genellikle İslam düşüncesinden ve Türk kültüründen beslenir. "Çile" şiiri de bu bağlamda değerlendirildiğinde, insanın manevi ve ruhsal arayışlarını, İslam'ın öğretileriyle ilişkilendirir. Şiir, modern dünyanın getirdiği zorluklar karşısında insanın içsel gücünü ve dayanışmasını vurgular.

Etkileri ve Yorumları

"Çile" şiiri, Türk edebiyatında derin izler bırakmış ve pek çok okuyucu ve eleştirmen tarafından önemli bulunmuştur. Kısakürek'in edebi üslubu, düşünsel derinliği ve sanatsal anlatımıyla "Çile", sadece şiir olarak değil aynı zamanda bir düşünce ve felsefe manifestosu olarak da kabul edilir. Şiir, zaman içinde çeşitli yorumlara ve değerlendirmelere konu olmuş, farklı perspektiflerle ele alınmıştır.

Şiirin Ana Temaları:

Varoluş Sancıları: Eserde, şairin hayata dair anlam arayışı ve içinde bulunduğu bunalım duygusu ön plana çıkar. Kısakürek, bireyin yalnızlığını, yabancılaşmasını ve ölümle yüzleşmesini etkileyici bir dille dile getirir.

Fikri Mücadele: Şair, geleneksel değerlerle modern dünya görüşü arasında bir çelişki yaşar. Bu durum, eser boyunca dini inanç, ahlak ve siyaset gibi kavramlar üzerine yapılan yoğun tefekkürlere yol açar.

Toplum Eleştirisi: Kısakürek, dönemin siyasi ve sosyal atmosferini de eleştirel bir bakış açısıyla ele alır. Bozuk düzen, yozlaşma ve adaletsizlik gibi temalar şiirde önemli yer tutar.

Şiirsel Üslup:

Sembolizm: Eserde bolca kullanılan semboller, şiirin anlam katmanlarını zenginleştirir. Kısakürek, çile, ateş, diken, karanfil gibi imgeler aracılığıyla soyut kavramları somutlaştırır.

Dil Kullanımı: Kısakürek, akıcı ve güçlü bir dil kullanımıyla dikkat çeker. Aruz ölçüsünü ustalıkla kullanırken, diline zaman zaman argo ve ağız da katarak şiire özgün bir hava verir.

Ses ve Ahengi: Şiirde kullanılan kelimelerin ses uyumu ve ahenkli dizilişi, okurda estetik bir haz uyandırır.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Çile" şiiri, edebi değeri yüksek olan ve insanın ruhsal derinliklerine inen bir eserdir. Şiir, dilin ve düşüncenin gücüyle okuyucuya insanın varoluşsal çatışmalarını, manevi arayışlarını ve çile kavramının insan üzerindeki etkilerini derinlemesine hissettirir.