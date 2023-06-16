Çilek Meyve Mi, Sebze Mi? Çilek Meyve Midir, Sebze Midir?

Çilek, otsu bir bitki türüdür. Söz konusu bitki kırmızı renkli olup dönemsel olarak üretilir. Bu nedenle toplanan çileğin kısa sürede tüketilmesi gerekir. Çilek çabuk çürüme özelliğine sahiptir. Aynı gün içerisinde tüketilmesi daha uygundur. Çilek meyve mi sebze mi konusu bu bitki ile ilgili merak edilenlerin başında gelir. Çilek meyve midir sebze midir sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Çilek Meyve Mi Sebze Mi?

Çilek, üzümsü meyveler sınıfında bulunan meyve türlerinden biridir. Yeşil renkli çilek bitkisinin meyveleri olgunlaştıkça kırmızıya dönüşür. Meyve olarak tüketilen kısım da kırmızı bölümdür. Yüzeysel kök yapan ve otsu yapıdaki bu bitkinin yetiştirilmesi çok kolaydır. Düzenli olarak sulanıp güneş gören bir alanda kısa sürede çilek üretebilirsiniz.

Meyve ve sebze ayrımının yapılmasında bitkinin içinde tohum olup olmadığına bakılır. İçerisinde tohum olan bitkiler meyve olarak kabul edilir. Çileğin içinde de küçük küçük tohumlar vardır. Bu nedenle çilek meyve olarak kabul edilmiştir.

Çilek Meyve Midir Sebze Midir?

Çilek, üzümsü meyvelerden biri olup sağlık açısından da son derece faydalıdır. Toprağın yüzey kısmında yetişen bu meyvenin yılın belli dönemlerinde hasadı yapılır ve toplanarak pazarlarda satışa sunulur. Çilek meyvesi, saf şekilde tüketilebileceği gibi pasta yapımında da yaygın şekilde kullanılan bir meyvedir. Ülkemizin hemen her bölgesinde çilek yetiştirildiğini söyleyebiliriz.