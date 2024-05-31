Cılız Eş Anlamlısı Nedir? Cılız Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Cılız kelimesi, Türkçede günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelime olarak bilinir. Bu terim, genellikle, çok zayıf ve yeterli kilosu olmayan kişiler için kullanılır. Ayrıca cılız kelimesi, fiziksel olarak güçsüz ya da narin bir yapıyı da ifade eder. Cılız kelimesinin eş anlamlısı bulunur. Bu nedenle cılız eş anlamlısı nedir, cılız kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır gibi soruların yanıtları ilgi ile takip edilir.

Cılız Eş Anlamlısı Nedir?

Cılız kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Bu kelimeler, günlük hayat içerisinde sıklıkla karşılaşılan kelimeler olarak da bilinir. Cılızın eş anlamlı kelimeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

Nahif

Eneze

Güçsüz

Sıska

Önemsiz

Değersiz

Basit

Cılız Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde birbirleri yerine rahatlıkla kullanılabilir. Cümle kurarken dikkat edilmesi gereken ise cılız kelimesinin ne anlamda kullanıldığıdır. Cılız kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içinde kullanımına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir: