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Giriş Tarihi: 31.5.2024 15:39 Son Güncelleme: 31.5.2024 15:39

Cılız Eş Anlamlısı Nedir? Cılız Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Cılız kelimesi; gelişememiş, ufak kalmış, sıska gibi anlamlara gelir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde parlaklığı az ya da azalmış olan, ince, basit ve değersiz olan, belli belirsiz bir biçimde gibi anlamları da bulunur. Pek çok kelimenin olduğu gibi, cılız kelimesinin de eş anlamlısı vardır. Daha zengin cümleler kurmak için cılız eş anlamlısı nedir, cılız kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır gibi sorulara yanıt verilmesi gerekir.

Cılız Eş Anlamlısı Nedir? Cılız Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Cılız kelimesi, Türkçede günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelime olarak bilinir. Bu terim, genellikle, çok zayıf ve yeterli kilosu olmayan kişiler için kullanılır. Ayrıca cılız kelimesi, fiziksel olarak güçsüz ya da narin bir yapıyı da ifade eder. Cılız kelimesinin eş anlamlısı bulunur. Bu nedenle cılız eş anlamlısı nedir, cılız kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır gibi soruların yanıtları ilgi ile takip edilir.

Cılız Eş Anlamlısı Nedir?

Cılız kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Bu kelimeler, günlük hayat içerisinde sıklıkla karşılaşılan kelimeler olarak da bilinir. Cılızın eş anlamlı kelimeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  • Nahif

  • Eneze

  • Güçsüz

  • Sıska

  • Önemsiz

  • Değersiz

  • Basit

Cılız Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde birbirleri yerine rahatlıkla kullanılabilir. Cümle kurarken dikkat edilmesi gereken ise cılız kelimesinin ne anlamda kullanıldığıdır. Cılız kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içinde kullanımına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

  • 20 yaşında olmasına rağmen cılız fakat yakışıklı bir çocuktu. / 20 yaşında olmasına rağmen sıska fakat yakışıklı bir çocuktu.

  • Cılız kolları ile sandalyeyi yerinden oynatmayı bile becerememişti. / Güçsüz kolları ile sandalyeyi yerinden oynatmayı bile becerememişti.

  • Hastalığının ardından cılız ve yorgun görünüyordu. / Hastalığının ardından güçsüz ve yorgun görünüyordu.

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Cılız Eş Anlamlısı Nedir? Cılız Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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