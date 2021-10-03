Cılız Eş Anlamlısı Nedir? Cılız Kelimesinin Eş Anlamlısı

Cılız, Osmanlı Devleti zamanında kullanılan ''kadidi çıkmak'' sözü ise bir hastalık nedeniyle aşırı zayıflamak, kilo vermek anlamına gelir. Cılız kelimesinin eş anlamlısı da oldukça çok kullanılmaktadır.

CILIZ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Cılız kelimesi uzun yıllar boyunca günlük konuşmalarımızda yer almıştır. Bu kelime dilimize eski zamanlarda Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre cılız kelimesinin sözcük anlamı 3 farklı şekilde ifade edilmektedir. Bu ifadeler kullanım sıklığına göre şu şekilde sıralanabilir;

Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif

Güçsüz, sönük (ışık)

İnce

Basit, değersiz, önemsiz

Güçsüz bir biçimde

CILIZ EŞ ANLAMLISI

1- Zayıf

İdeal vücut kilosunun altında olan bireyler için zayıf kelimesi kullanılmaktadır. Zayıf kelimesi, cılız ile eş anlamlı bir kelimedir. Kelimenin mastar hali ''zayıflamak'' şeklinde yazılır.

2- Sıska:

Türkçemize Arap dili ve kültüründen geçmiş olan sıska kelimesi ''istiska'' sözcüğü ile türetilmiştir. İstiska, karın kısmında ödem, su birikmesi sonucu meydana gelen hastalığın ismidir. Sıska sözcüğü ise çok çelimsiz ve zayıf manasında kullanılmaktadır.

3- Çelimsiz:

Çelimsiz sözcüğü hem cılız olan hem de aşırı güçsüz olan kişiler için kullanılır. Bu sözcük halk içinde ekseriyetle küçük çocuklar için kullanılır.

Örnek Cümle:

Şu çocuğa bak, çok zayıf nasıl da çelimsiz görünüyor.

CILIZ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Cılız kelimesi ile aynı anlama gelebilecek 10 adet kelime bulunmaktadır. Bu 10 adet kelime şu şekildedir: