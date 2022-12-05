Cılız Zıt Anlamlısı Nedir? Cılız Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçeyi zenginleştiren zıt anlamlı kelimeler günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Genellikle çok zayıf kişiler için kullanılan cılız kelimesi genellikle sıfat olarak kullanılmaktadır. Cılız kelimesinin farklı manalara gelen anlamları da vardır. İşte cılız kelimesinin anlamı ve cılız kelimesinin zıt anlamlı karşılığı...

CILIZ KELİMESİNİN ANLAMI

Cılız kelimesi TDK'ya göre beş farklı anlamda kullanılmaktadır. Cılız kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif

Güçsüz, sönük

İnce

Basit, değersiz, önemsiz

Güçsüz bir biçimde

CILIZ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Cılız kelimesini günlük hayatta zayıf olarak nitelendirdiğimiz tüm canlılar için kullanmaktayız. Tam tersini ifade etmek için de cılız kelimesinin zıt anlamlısını kullanmamız gerekecektir. Cılız kelimesinin birden fazla zıt anlamlısı vardır. Bunlardan en çok kullanılanı şişman kelimesidir. Cılız kelimesinin diğer zıt anlamlı karşılıkları ise gürbüz ve gür kelimeleridir.

CILIZ KELİMESİNE BENZEYEN KELİMELER

Cılız kelimesinin zıt anlamlısı olduğu gibi onunla aynı anlama gelen farklı kelimeler de bulunmaktadır. Aynı anlama gelen kelimelerin olması dilimizin zenginliğini de ortaya koymaktadır. Cılız kelimesine benzeyen diğer kelimeler ise; arık, zayıf, eneze ve sıska kelimeleridir.

CILIZ KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER