Cilt Eş Anlamlısı Nedir? Cilt Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kitaplarda, sohbetlerde ya da derslerde geçen bir sözcüğün varsa eğer eş anlamlısını öğrenmek, hem kelime haznesini hem dil bilgisini geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Eş anlamlı sözcükler aynı anlamı taşıdıkları için tekrara düşmeyen cümleler kurmaya yardımcı olurlar. Cilt eş anlamlısı nedir, cilt kelimesinin eş anlamlı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı gibi konular dil bilgisine katkı sağlayan başlıklar arasında yer alır.

Cilt Eş Anlamlısı Nedir?

Cilt kelimesinin, sözlüklerde iki ayrı anlam açıklaması bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 'deri ve ten' olarak geçmektedir. Diğer anlamı ise ' kartondan, bezden ya da deriden yapılmış defter/kitap kapağı' şeklindedir. TDK sözlüklerinde cilt kelimesinin üç adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar; deri, ten ve kap kelimeleridir. Ancak belirtmekte fayda var, cilt kelimesinin yerine en ender kullanılan eş anlamlısı kap sözcüğüdür.

Cilt Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Cilt kelimesinin eş anlamı olan sözcükler deri, ten ve kap kelimeleridir. Cilt sözcüğü yerine eş anlamlısı kullanılmak istendiğinde çoğunlukla deri ve ten kelimeleri kullanılmaktadır. Bu kelimelerin cümle içinde kullanım örnekleri ise şunlardır;