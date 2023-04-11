Cilt Sanatı İle Uğraşanlara Ne Denir? Cilt Sanatı İle Uğraşan Ustalara Ne Ad Verilir?

Cilt sanatı ile uğraşanlara ne denir sorusuna kısa bir sözlük incelemesi ile de cevap bulabilirsiniz. Günümüzde ciltleme konusunda ön plana çıkan çok sayıda zanaatkâr vardır. Cilt sanatı ile uğraşan ustalara ne ad verilir incelemesi ile konunun merak edile birçok konusuna cevap bulabilirsiniz. Ciltçilik yapan kişiler, eski kitapları kullanılır hale getirir. Ciltçilik yapana ne denir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Cilt Sanatı İle Uğraşanlara Ne Denir?

Eskimiş kitapların tekrar ciltlenmesine ihtiyaç duyulur. Bu sayede kitapların kullanım ömrü de artırılabilir. Her sanat alanında olduğu gibi ciltleme sanatı ile uğraşan kişilere de verilen özel bir isim vardır. Bu kapsamda ciltleme sanatı ile uğraşan kişilere mücellit denir. Mücellitler ciltleme esnasında mukavva, iplik, boya, deri ve altın kullanabilirler. Bunun yanında değerli taşlar, kumaş ve ebru eserleri kullanılarak da ciltleme yapılabilir. Ciltleme esnasında ise mengene, fırça, isteka, kalıp ve mühre gibi malzemeler kullanılır.

Ciltleme, eserleri dış etkilerden korumak için yapılan bir işlemdir. Yapılan koruma işlemi ile eserin kullanım ömrü arttığı gibi eserin daha gösterişli durması da sağlanır. Bu kapsamda ciltlemenin süsleme maksatlı yapıldığını da söyleyebiliriz.

Cilt Sanatı İle Uğraşan Ustalara Ne Ad Verilir?

Mücellitler, ciltleme sanatını farklı usul ve yöntemler kullanarak yapabilirler. Kimi mücellitler kendine özel geliştirdiği yöntemlerle sanat harikası ciltlemeler yapabilir. Bu konuda kendini geliştirmiş çok sayıda mücellitin var olduğunu da söylememiz gerekir.