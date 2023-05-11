Cilvegözü Sınır Kapısı Nerede? Cilvegözü Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

Cilvegözü sınır kapısı nerede ya da gümrük olarak da ifade edilen Cilvegözü gümrük kapısı nerede, soruları için gözleri Türkiye coğrafyasında güneydoğu Anadolu bölgesine çevirmemiz yerinde olacaktır. Sınır kapıları, ekonomik olarak refah seviyesinin yükselmesini sağlar. Bu sınır kapılarından olan Cilvegözü sınır kapısı hangi ülkeye açılır bakacak olduğumuzda Suriye'ye olduğu bilgisine ulaşırız. Hani ile bağlı olduğuna baktığımızda ise Hatay, Reyhanlı'da bulunmaktadır.

Cilvegözü Sınır Kapısı Nerede?

Türkiye Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ve özel konum kaçışından oldukça önemli olan bir köprü ülkedir. Bu bağlama görevini ise komşu sınır ülkeleri ile yaptığı sınır kapılarıyla yapmaktadır. Bu sınır kapılar ekonomik, ticari, sosyal ve politik faktörler açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bir ülkeden başka bir ülkeye açılan sınır kapısının olmasının ötesinde birden fazla görevi ve özelliği vardır.

Doğu, batı ve güneyde bulunan sınır kapılar birden fazla iken birden fazla özelliğe de sahiptir. Bu sınır kapılarından biri de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısıdır. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 9 km uzaklıkta bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı 2007 yılında hizmete başlamıştır.

Cilvegözü Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır ve Hangi İle Bağlı?

Cilvegözü Sınır Kapısı, Türkiye ile Ortadoğu arasında bağlantı sağlayan en önemli kapılardan birisi olarak yük ve yolcu taşımasına hizmet etmektedir. Bu sınır kapısı, 85.000 metrekare (910.000 ft2)' büyüklüğünde bir alana kurulmuştur. Cilvegözü sınır kapısının karşı sınır kapısı ise Suriye'deki Bab El-Hava'dır.