Cimcime Ne Demek? Cimcime Kime Denir ve Ne Anlama Gelir?

Cimcime ne demek sorusuna yanıt verirken kullanılacağı cümle ya da kime kullanılacağı oldukça önemlidir. Türkçe içerisinde birçok farklı kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi de cimcime kelimesidir. Cimcime hangi dil sorusuna da bu bakımdan yanıt arayan birçok kişiden bahsedilebilir. Kelimenin anlamı kadar kökeni ve nereden dilimize geldiği de önemli noktalardandır. Cimcime kime denir ve ne anlama gelir sorularının tüm yanıtları…

Cimcime Ne Demek?

Türkçede birçok farklı kelime günlük konuşma dilinde kendini göstermektedir. İnsanların hem kullanmaktan keyif aldığı hem de anlatmak istediklerini daha iyi bir şekilde anlatabildikleri kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler arasında cimcime kelimesi de oldukça sevilir.

Cimcime kelimesinin TDK anlamına bakıldığında küçük ve sevimli anlamına geldiği görülebilir. Aynı zamanda ufak ve tatlı karpuz olarak da bilinen bir kelimedir. Genelde minyon tipli kadınlar ve küçük çocuklar için çok sık kullanılan bir kelimedir.

Cimcime Kime Denir?

Cimcime ufak yapıdaki kadınlara, genç kızlara ve çocuklara denir. Daha çok sevimli kız çocukları için kullanılan bir kelime olduğu söylenebilir. Hareketli ve sevimli çocukların bu yönlerini öne çıkarmak için cimcime kelimesinin anlamından yararlanılır. Buna ek olarak çocuksu yanlarını ortaya çıkaran kadınlara da yine cimcime kelimesi ile hitap edilebilir. Erkekler için ise kullanımı uygun olan bir kelime değildir.

Cimcime Kelimesi Nasıl Kullanılır?

Cimcime kelimesi cümle içerisinde kolaylıkla kullanılabilir. Çünkü insanların çok da yabancı olmadığı kelimelerdendir. Kelimenin kullanım örnekleri arasında şunlar yer alır:

Cimcimeler yine bugün çok neşeliydi.

Onun cimcime halleri herkesi bir anda neşeye boğuverdi.

Gibi örneklerle kelimenin anlamı anlatılabilir. Cümle içerisinde hem gerçek hem de mecaz anlamında kullanılabilir. Küçük ve sevimli kişi anlamında kullanılması kelimenin mecaz anlamını vurgulamaktadır.