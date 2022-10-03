Çimpe Kalesi’nin Alınması Tarihi - Çimpe Kalesi Ne Zaman, Hangi Padişah Döneminde Fethedildi?

Osmanlılar, toprakların tümünü fetih ile ele geçirmemiş; yeri geldiğinde stratejik bir şekilde hamleler gerçekleştirerek, sükunet içerisinde bu topraklara sahip olmuştur. Çimpe Kalesi'de bu şekilde ele geçirilen topraklardan bir tanesidir. Bu özelliği sebebiyle de çimpe kalesi ne zaman fethedildi sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. Dilerseniz, çimpe kalesi hangi padişah döneminde alınmıştır, birlikte inceleyelim...

Çimpe Kalesi'nin Alınması Tarihi

Bizans İmparatoru Kantakuzen, devletinin hem iç hem de dış problemlerinin hallolması için sürekli bir şekilde Orhan Bey'den yardım talep ediyordu. Orhan Bey, Bulgar ve Sırp hücumlarına ve de Balkan Bölgesi içerisinde görülen isyanlara karşı duramayan Bizans'ın isteği neticesinde, oğlu Süleyman Paşa'yı desteğe gönderdi. Bizans İmparatoru ise Osmanlı Devleti'ne, kendisine yapılmış olan desteklere karşılık olarak 1353 yılında Gelibolu'da bulunan Çimpe Kalesi'ni vermiştir. Süleyman Paşa ise, 20 bin kişilik orduyla Rumeli'ye girerek Çimpe Kalesi'ne yerleşmiştir. Çimpe Kalesi'nin alınma tarihi olarak çeşitli kaynaklarda 1352, 1353 ve 1356 yılları kaynak olarak gösterilmektedir. Fakat kalenin alınması hakkındaki en genel kanaat 1352 tarihi olarak belirtilmektedir.

Çimpe Kalesi Ne Zaman, Hangi Padişah Döneminde Fethedildi?

Çimpe Kalesi, 1352 senesinde ve Orhan Bey döneminde ele geçirilmiştir. Pek çok tarihti ve tarihi kaynaklar içerisinde, Orhan Bey oğlu olan Süleyman Paşa`nın Edirne kentini kuşatmış olan Sırp ve Bulgar güçlerini kırarak, Bizans`a destek vermesi neticesinde Çimpe Kalesi'nin hediye olarak verildiği de bilinmektedir. Bu olayla, Osmanlı Devleti ilk defa Rumeli tarafında bir kale sahibi olmuştur. Osmanlılar, Çimpe Kalesi`ni Balkanlar kısmında, askeri üs kullanmıştır. Çimpe Kalesi, Gelibolu`da konumlanmış olan, hem Çanakkale Boğazı`nı hem de Saroz Körfezi`ni görmektedir.