Cimri Eş Anlamlısı Nedir? Cimri Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Cimri eş anlamlısı, zaman zaman vatandaşlar ve Türk dili ile ilgili eğitim gören ya da ders alan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bunun nedeni "cimri"nin günlük hayatta çok sık kullanılması ve farklı anlamlara gelmesi. Bu noktada, eş anlamlı sözcükler ve TDK sözlüğü, kelimelerin eş anlamlısını bulmak için yardıma yetişiyor. Peki, cimri eş anlamlısı nedir, cimri ne anlama gelmektedir? İşte, cimri eş anlamlısı, anlamdaşı olan kelimeler...

CİMRİ EŞ ANLAMLISI

Cimri sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler dar, değersiz, eli sıkı, hasis, iyice, katı, kısmık, nekes, pinti, sıkı ve varyemez sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

CİMRİ NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Cimri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, cimri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez

İSLAM'DA "CİMRİLİK" TANIMI

Hasis, varyemez, pinti. Elindeki mal veya parayı harcayamıyan ve türlü sıkıntılara katlanarak daha çok biriktirmeye çalışan kimse. Cimrilik, müsriflik (savurganlık) gibi İslâmda kötü huy olarak bilinir. Cömertlik ve tutumluluk ise övünülen ahlâkî vasıflardandır. Cömertlikte de ölçülü olmak tavsiye edilir. Başkasına muhtaç duruma düşürecek cömertlik de doğru değildir.