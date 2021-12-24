Çin Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Çin Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Çin Halk Cumhuriyeti kısa adı ile Çin olarak bilinmektedir. Pasifik Okyanus'un batı kıyısında ve Asya kıtasının doğusunda yer almaktadır. 9.6 milyon kilometrekarelik yüz ölçümü ile Kanada ve Rusya'dan sonra dünyanın en büyük 3. Ülkesi konumundadır. Asya'nın ise en büyük ülkesidir. Çin hakkında daha detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

Çin hangi kıtada?

Çin Hangi kıtada sorusuna Asya yanıtını verebiliriz. Doğu Asya'da yer alan Çin 1.4 milyarı geçen nüfusu ile dünyanın en kabalık ülkelerinden biridir. Resmi dili Çincedir. Doğu Asya'da bulunan ülkenin resmi para birimi is Yuan'dır.

Çin Dünya'nın hangi bölgesinde sorusu, özellikle korona virüs sonrasında daha fazla merak edilen bir konu haline geldi. Uzak Doğu olarak tanımlanan bölgede yer alan ülke, dünyanın en büyük ve kabalık şehirlerinden biridir. Kuzeyinde Moğolistan, kuzey doğusunda ise Kuzey Kore ve Rusya yer almaktadır. Doğusunda ise Doğu Çin Denizi ve Sarı Deniz bulumaktadır.

Çin hangi yarım küre üzerinde yer almaktadır?

Çin Halk Cumhuriyeti Asya kıtasında yer almaktadır. Asya kıtası dünyanın en büyük kıtasıdır. Son yılların en büyük devletlerinden biri olan Çin, hem ekonomik açıdan hem de insan gücü açısından her daim gelişme göstererek birçok ülke için örnek olmayı başarmıştır.

Çin hangi yarım kürede yer alır sorusuna Kuzey yarım küre yanıtını verebiliriz. Aynı zamanda Uzak Doğu ismi verilen bölgede bulunmaktadır. Kuzey'de Kazakistan ve Rusya, Güneyde ise Hindistan ve Burma ile komşudur.

Budizm dinine sahip olan Çin bunun haricinde Hristiyanlık, İslam gibi dinleri de resmen tanır. Bu anlamda özgür bir ülke olduğunun altını çizebiliriz. Ülkenin başkenti Pekin'dir. En fazla turist çeken şehirler arasında Hong Kong, Şangay ve Vuhan yer almaktadır.