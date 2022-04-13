Çin Para Birimi Nedir? Çin Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Asya kıtasının yüz ölçümü en büyük ikinci ülkesi ve dünyanın en fazla nüfuslu ülkesi olan Çin uluslararası ticarette ehemmiyet taşıyan bir konumda bir ülkedir. Oldukça yoğun bir dış ticarete sahip ve ihracat pazarı oldukça geniş olan Çin neredeyse dünyanın her yerine ihracat yapmakta ve çoğu ülkeden de ithal mal temin etmektedir. Bu özellikleri sayesinde ekonomiyi yakından takip edenler tarafından Çin'in para birimi sıklıkla merak edilmektedir. Peki, Çin para birimi kaç TL'dir? İşte ayrıntılar...

Çin Para Birimi Nedir?

Çin Devleti'nin resmi para birimi 1948 yılında Çin Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan para birimi olan Çin Yuanıdır. Bu para biriminin esas ismi Ren Min Bi' dir ve Çin içinde genelde bu ismiyle kullanılır.

Çin Yuanına ait 5, 10, 50, 100, 1000 Yuan olmak üzere 5 banknot para 1, 10 ve 50 R olmak üzere 3 madeni para vardır. Çin Yuanı Hong Kong ve Macau özel yönetim bölgelerinde kullanılmamaktadır.

Çin Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Çin devleti arasında yoğun bir ihracat ithalat bağlantısı vardır. Aynı zamanda ülkemiz oldukça sık Çinli turistler tarafından ziyaret edilirken, yine ülkemizden de Asya seyahatine giden vatandaşlar tarafından Çin rağbet gören bir ülkedir.

Hem bu sebepler neticesinde hem de Çin para biriminin dünya genelinde ilgi gören bir para birimi olması sebebi ile Çin resmi para biriminin kaç Türk Lirası ettiği merak edilen konulardandır. 1 Çin Yuanı yaklaşık olarak 2.27 Türk Lirasına tekabül eder.

Çin Para Birimi Sembolü Nedir?

Çin Halk Cumhuriyeti para birimi yani Çin Yuanının uluslararası para kodu CNY şeklindedir. Çin Yuanı sembolü ise ¥ şeklindedir.