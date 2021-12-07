Çin Seddi hangi iki ülke arasındadır? Çin Seddi’nin haritadaki yeri nerede?

Tarihin en uzun savunma hattı olarak günümüze kadar ulaşmayı başaran Çin Seddi, 2 bin 500 kilometrelik uzunluğu ile en çok ziyaret edilen yapılardan biridir. UNESCO tarafından da 1986 yılında Dünya Kültür Miras listesine alınmıştır. Hunlar ve diğer istilacı toplumların akınlarını kesmek için yapılan Çin Seddi aynı zamanda siyasal birlik ve sınırların çizilmesinde de etkili olmuştur.

Çin Seddi hangi iki ülke arasında?

İnsan eli ile inşa edilen en uzun savunma hattı Çin Seddi'nin tamamı 6 bin km'dir. Bugün ayakta kalan kısmı ise Ming Hanedanı devrinden günümüze ulaşmıştır ve bu hat 2 bin 500 km uzunluğundadır. Çin Seddi, Türk ve diğer toplumların akınlarından korunmak için Çinliler tarafından inşa edilmiş. İnşa edilmesine milattan önce 221 yılında başlanan ve milattan sonra 608 yılında tamamlanan bu tarihi yapının Çin ile Moğolistan arasında olduğu bilinmektedir.

Çin Seddi haritası

Yapımı iki bin yıldan daha uzun sürdüğü ifade edilen Çin Seddi hakkında günümüzde dahi pek çok soru sorulmaktadır. Bunlardan biri de Çin Seddi nerede sorusudur. Çin Seddi'nin yeri ve haritadaki konumu en çok araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çin Seddi harita üzerinde Çin'in kuzeybatısına doğru uzanmaktadır. Po Hay körfezi üzerinden günümüzde de kalıntıları bulunmaktadır. Çin Seddi Pekin tarafından batıya kadar da uzanır ve burada Huang Ho nehrini tam ortadan ikiye ayrılır. Buradan da güneybatıya kadar uzanır. İnsan eli ile yapılan en uzun tek savunma hattı olan Çin Seddi, Gobi Çölü'nün de güney kısmından batıya doğru devam eder. Günümüzde ayakta duran ve 2 bin 500 km'lik bu yapı Çin ve Moğolistan arasında bulunmaktadır.