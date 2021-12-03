Geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapılardan biri olan Çin Seddi, tüm dünya tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanmaktadır. Yapının görüntüsü kadar yapılma nedeni de kişiler tarafından her zaman merak konusu olmuş ve tarihin de en merak edilen konularından biri olmuştur. Çinlilerin Çin Seddi'ni yaptırma nedenleri arasında Türkler görülse de detaylı bilgileri sizler için yazımızda bir araya getirdik. Peki, Çin Seddi kaç yılda yapıldı? Çin Seddi kime karşı yapıldı? işte bilinmesi gereken her şey.

Çin seddi neden yapıldı?

Çin Seddi bir savunma hattıdır ve tarihte de insan eli ile yapılan en uzun savunma hattı olarak tarihe geçmiştir. Kurulumu yıllar alan bu savunma hattının yapılma nedenleri ise merak edilmektedir. Çin İmparatorluğu'nun milattan önceki döneminde, teknolojinin olmadığı bir zaman diliminde inşa edilen bu eser aynı zamanda efsanelere de konu olmuştur. Tarihi kaynaklarda Çin Seddi'nin yapıma nedenleri Hun akınları olarak görülmektedir. Ancak yapılmasının tek nedeninin Hun akınları olduğunu söylemek bazı tarihçiler tarafından reddedilmektedir. Bazı kaynaklara göre Çin Seddi sadece Hun değil diğer istilacı topluluklara karşı siper almak için yapılmıştır.

Çin seddi kime karşı yapıldı?

Çin Seddi'nin bazı kaynaklarda Hun devletine ve akınlarına karşı yapıldığı ifade edilse de bu tarihi savunma hattının milattan önceki tüm istilacı topluluk ve akınlara karşı yapıldığı bilinmektedir.

Çin seddi kaç yılda yapıldı?

Tarihi kaynaklara göre Çin Seddi milattan önce 8. Yüzyılda inşa edilmeye başlamıştır. Tamamlanmasının ise 2 bin yılan fazla sürdüğü ifade edilmektedir.

Çin seddi hangi Türk devletine karşı yapıldı?

Dünyanın insan eli ile yapılan en uzun savunma hattı olan Çin Seddi'nin milattan önceki istilacı topluluklara karşı koruma sağlamak amacı ile yapıldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra özel olarak Hun Devleti'nin akınlarından korunmak için Çin Seddi'nin yapıldığı da resmi tarihi kayıtlarda yer almaktadır.