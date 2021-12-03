Milattan önce yerleşik olmayan istilacı topluluklar özellikle tarım alanında gelişen Çin İmpartorluğu üzerin pek çok saldırı düzenlemiştir. Çin imparatorluğu da bu saldırıların önünü kesmek için savunma hattı inşa etmiştir. Çin Seddi adı verilen bu savunma hattı, çok uzun ve güvenilir olmasına rağmen, Çin'e olan saldırıların önü kesilememiştir. Peki, Çin Seddi neden ve ne zaman yapıldı? Çin Seddi uzunluğu nedir?

Çin seddi neden yapıldı?

Çin Seddi'nin yapılmasına yol açan en büyük etkenin Türk akınlarını durdurmak olduğu sıklıkla dile getirilir. Ancak bu Çin Seddi'nin yapılmasının tek neden değildir. İşte Çin Seddi'nin yapılmasına yol açan nedenler:

Hunların akınlarını ve istilalarını önlemek

Moğollar tarafından yapılan istilaları durdurmak ve azaltmak

Çin Hanedanının toprak sınırlarını güvence altına almak.

Uluslararası kapsamda Çin ile diğer devletler arasında bir sınır koymak.

Çin toprakları üzerinde kalıcı bir şekilde siyasal birliği sağlamak ve güvenliği korumak.

Çin seddi ne zaman yapıldı?

Dünya üzerinde teknoloji olmadan, insan gücü ile yapılan en büyük ve uzun savunma hattı olan bu eserin yapımına milattan önce 8. Yüzyılda başladığı bilinmektedir. Tamamlanmasının ise 2 bin yıldan fazla olduğu dile getirilirken, Çin Seddi'nin tamamlanmasında kullanılan kişi sayısı hakkında net bir bilgi yoktur.

Çin seddi uzunluğu nedir?

Çin Seddi dünya üzerindeki en uzun savunma hattıdır. Çin Seddi kaç km? sorusu da kişiler için merak konusudur. Seddin bazı kısımları yıkılmış olsa da uzunluğu 8 bin 551.8 kilometredir. Çin Seddi'nin bugün ayakta duran kısmı Ming Hanedanı devrinden kalmıştır. Bu devirden kalan setin uzunluğu ise 2 bin 500 km'dir. Ancak yapılan araştırmalarda Çin Seddi'nin tüm kollarının da yer aldığı uzunluk 21 bin 196 km'dir. Çin Seddi'nde 44 binden fazla gözetleme odası olduğu ve 200 metre yükseklikteki duvarların olduğu bilinmektedir. Günümüzde tursitik açıdan en çok tercih edilen eserlerden biri olan Çin Seddi2nin gezmek isteyen kişiler saatler süren bir yolculuğun ardından Çin Seddi'nin başlangıç noktasına ulaşabilmektedir.