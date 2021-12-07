UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesine alınan ve Çinliler tarafından istilacı devletlere karşı inşa edilen Çin Seddi, yüzyıllar geçmesine rağmen en çok araştırılan yapılardan biridir. Teknolojinin olmadığı ve tamamen insan gücü ile yapılan bu eserin 2 bin yıldan fazla sürede tamamlandığı rivayet edilmektedir. Milattan önce 221 yılında inşa edilen eserde çalışan kişi sayısı ise bilinmemekle birlikte tüm setin uzunluğu ise 6 bin kilometre olarak ifade edilmektedir. Peki, Çin Seddi uzaydan görünür mü? Çin Seddi'nin uzaydan görünümü nasıl? Çin Seddi ile ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Çin seddi uzaydan görünür mü?

Günümüzde en çok merak edilen konulardan biri Çin Seddi'nin uzaydan görünüp görünmediğidir. Çin seddi uzaydan görünümü kişilerin en sık araştırdığı konular arasında yer alsa da uzmanlar bu iddianın gerçek olmadığını ifade eder. Çin Seddi insan eli ile yapılan en uzun savunma hattıdır. Bugün bile Çin Seddi'ni ziyaret eden insanların Çin Seddi'nin başlangıç noktasına ulaşması saatler almaktadır. Çin Seddi milattan önce 221 yılında Çinliler tarafından inşa edilmiştir. Çin Seddi'nin uzunluğu 2 bin 500 km olarak ifade edilse de tamamının 6 km uzunlukta olduğu bilinmektedir.

Tarihte Hun İmparatorluğu'nun akınlarından korunma için yapıldığı söylense de bu tam olarak doğru değildir. Çin Seddi sadece Hunlar tarafından değil, o dönemdeki tüm istilacı toplumların önünü kesmek için yapılmıştır. Bunun yanı sıra Çin İmparatorluğu'nun kendi sınırlarını belirlemesi ve siyasi olarak birlik sağlaması için de yapılmıştır. Bu eşsiz eserin insan eli ile yapılan ve uzaydan görünebilen tek eser olduğu iddiası tamamen mitten ibarettir. Gelişen teknoloji ve uzay gelişmeleri dahi Çin Seddi'nin uzaydan göründüğünü kanıtlayan bir görüntü sunmamaktadır.