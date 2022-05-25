Cinaslı Uyak Nedir? Cinaslı Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Şiir okurken karşılaştığımız ses benzeşmelerinin hepsinin farklı anlamları bulunmaktadır. Geniş ve zengin bir dilimiz olduğu için bu tarz dil bilgisi kuralları ile karşılaşmamız kaçınılmaz olmakta. Cinaslı uyakta ses benzeşmelerinde karşılaştığımız bir çeşit. Öyleyse hep beraber cinaslı uyağı anlamak için cinaslı kafiye örnekleri nelerdir ve cinaslı kafiye nasıl bulunur beraber bakalım.

Cinaslı Kafiye Nedir?

Şiir, dörtlük ya da manilerde sesteş olan yani ses bakımından aynı olan fakat farklı anlamlara gelen sözcüklerin oluşturduğu uyak türüne cinaslı uyak denir. Osmanlı dönemi şairlerinde ve gazellerde cinaslı uyak kullanımı oldukça yaygındır.

Cinaslı uyak, bir uyak çeşidi olarak karşımıza çıktığı gibi bir edebi sanat olarak da karşımıza çıkar. Bu durum da cinaslı uyağın daha çok mani türünde karşımıza çıkmasının bir diğer sebebidir.

Cinaslı Kafiye Örnekleri Nelerdir?

Cinaslı kafiye konusunun daha iyi anlaşılması için sizin için hazırladığımız örnekler aşağıdaki gibidir;

Kısmetindir gezdiren yer yer seni

Arşa çıksan âkibet yer yer seni.

seni Arşa çıksan âkibet seni. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç

Her nefeste işledim ben bir günah

Bir günah için demedim ben bir gün ah

Cinaslı Kafiye Nasıl Bulunur?

Cinaslı kafiye bulunurken dikkat edilmesi gerekilen nokta sözcüklerin ses bakımından benzer olduğunu fakat cümle içindeki anlamlarının farklı olduğunu unutmamaktır.