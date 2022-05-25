Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Cinaslı Uyak Nedir? Cinaslı Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?
Giriş Tarihi: 25.5.2022 09:15 Son Güncelleme: 25.5.2022 09:15

Cinaslı Uyak Nedir? Cinaslı Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Cinaslı Uyak Nedir? Cinaslı Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Edebi eserler içinde geçmişten günümüze en dikkat çeken ve en çok ses olaylarının yaşandığı edebi eserler şiirler, maniler ya da dörtlükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazım dilinde dönemsel olarak farklılıklar görsek de genel olarak ses benzeşmeleri ya da dil bilgisi kuralları açısından çok dikkat edilmesi gereken bir edebiyat alanıdır. Bazılarımızın ilk defa duyduğu bazılarımızın ise eğitim hayatından aşina olduğu cinaslı uyak nedir? Cinaslı uyak ya da cinaslı kafiye nasıl bulunur? Şiirlerde ya da dörtlüklerde karşımıza çıkan cinaslı uyağı sizin için detaylı olarak açıkladık. İşte cinaslı uyak örnek cümleleri ile cinaslı uyak nedir sorusunun detayları.

Şiir okurken karşılaştığımız ses benzeşmelerinin hepsinin farklı anlamları bulunmaktadır. Geniş ve zengin bir dilimiz olduğu için bu tarz dil bilgisi kuralları ile karşılaşmamız kaçınılmaz olmakta. Cinaslı uyakta ses benzeşmelerinde karşılaştığımız bir çeşit. Öyleyse hep beraber cinaslı uyağı anlamak için cinaslı kafiye örnekleri nelerdir ve cinaslı kafiye nasıl bulunur beraber bakalım.

Cinaslı Kafiye Nedir?

Şiir, dörtlük ya da manilerde sesteş olan yani ses bakımından aynı olan fakat farklı anlamlara gelen sözcüklerin oluşturduğu uyak türüne cinaslı uyak denir. Osmanlı dönemi şairlerinde ve gazellerde cinaslı uyak kullanımı oldukça yaygındır.

Cinaslı uyak, bir uyak çeşidi olarak karşımıza çıktığı gibi bir edebi sanat olarak da karşımıza çıkar. Bu durum da cinaslı uyağın daha çok mani türünde karşımıza çıkmasının bir diğer sebebidir.

Cinaslı Kafiye Örnekleri Nelerdir?

Cinaslı kafiye konusunun daha iyi anlaşılması için sizin için hazırladığımız örnekler aşağıdaki gibidir;

  • Kısmetindir gezdiren yer yer seni
    Arşa çıksan âkibet yer yer seni.
  • Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç

  • Her nefeste işledim ben bir günah

Bir günah için demedim ben bir gün ah

Cinaslı Kafiye Nasıl Bulunur?

Cinaslı kafiye bulunurken dikkat edilmesi gerekilen nokta sözcüklerin ses bakımından benzer olduğunu fakat cümle içindeki anlamlarının farklı olduğunu unutmamaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cinaslı Uyak Nedir? Cinaslı Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA