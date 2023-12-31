Çince Günler ve Aylar - Çince Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Çin takvimi, sadece tarihleri belirtmekle kalmaz, aynı zamanda Çin toplumunun festival, tatil ve geleneklerini yansıtarak insanların yaşam tarzını da şekillendirir. Çince günler ve aylar - Çince gün ve ay isimleri nasıl yazılır ve nasıl okunur şeklindeki konular, Çin kültürünün derinliğini anlamak için önemli bir başlangıç noktası olabilir.

Çince Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Çince Günler:

Pazartesi - 星期一 - Xīngqī yī

Salı - 星期二 - Xīngqī èr

Çarşamba - 星期三 - Xīngqī sān

Perşembe - 星期四 - Xīngqī sì

Cuma - 星期五 - Xīngqī wǔ

Cumartesi - 星期六 - Xīngqī liù

Pazar - 星期天 (也叫 星期日) - Xīngqī tiān (Yě jiào Xīngqī rì)

Çince Aylar:

Ocak - 一月 - Yī yuè

Şubat - 二月 - Èr yuè

Mart - 三月 - Sān yuè

Nisan - 四月 - Sì yuè

Mayıs - 五月 - Wǔ yuè

Haziran - 六月 - Liù yuè

Temmuz - 七月 - Qī yuè

Ağustos - 八月 - Bā yuè

Eylül - 九月 - Jiǔ yuè

Ekim - 十月 - Shí yuè

Kasım - 十一月 - Shí yī yuè

Aralık - 十二月 - Shí èr yuè

Her bir Çin ayı bir numara ile temsil edilir ve ardından "yuè" (ay) karakteri gelir. Ay ve gün isimleri Çince seslendirilmiş olarak verilmiştir. Özellikle tonları doğru bir şekilde telaffuz etmek önemlidir, çünkü Çince dili tonlarla ayrılan bir tonlama dilidir.