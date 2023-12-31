Çince Günler ve Aylar - Çince Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Çin takvimi, sadece tarihleri belirtmekle kalmaz, aynı zamanda Çin toplumunun festival, tatil ve geleneklerini yansıtarak insanların yaşam tarzını da şekillendirir. Çince günler ve aylar - Çince gün ve ay isimleri nasıl yazılır ve nasıl okunur şeklindeki konular, Çin kültürünün derinliğini anlamak için önemli bir başlangıç noktası olabilir.
Çince Günler:
Çince Aylar:
Her bir Çin ayı bir numara ile temsil edilir ve ardından "yuè" (ay) karakteri gelir. Ay ve gün isimleri Çince seslendirilmiş olarak verilmiştir. Özellikle tonları doğru bir şekilde telaffuz etmek önemlidir, çünkü Çince dili tonlarla ayrılan bir tonlama dilidir.