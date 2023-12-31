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Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:34 Son Güncelleme: 31.12.2023 14:34

Çince Günler ve Aylar - Çince Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Çin kültüründe günler ve aylar, geleneksel Çin takviminin önemli bir parçasını oluşturur ve dilin derinliğini, kültürel mirası ve insanların yaşam tarzını yansıtır. Çin takvimi, yüzyıllar boyunca birçok değişikliğe uğramış ve günümüzde hala birçok Çinli tarafından kullanılmaktadır. Çince günler ve aylar - Çince gün ve ay isimleri nasıl yazılır ve nasıl okunur gibi sorular Çin takviminin inceliklerini ortaya çıkartmaktadır.

Çince Günler ve Aylar - Çince Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Çin takvimi, sadece tarihleri belirtmekle kalmaz, aynı zamanda Çin toplumunun festival, tatil ve geleneklerini yansıtarak insanların yaşam tarzını da şekillendirir. Çince günler ve aylar - Çince gün ve ay isimleri nasıl yazılır ve nasıl okunur şeklindeki konular, Çin kültürünün derinliğini anlamak için önemli bir başlangıç noktası olabilir.

Çince Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Çince Günler:

  • Pazartesi - 星期一 - Xīngqī yī
  • Salı - 星期二 - Xīngqī èr
  • Çarşamba - 星期三 - Xīngqī sān
  • Perşembe - 星期四 - Xīngqī sì
  • Cuma - 星期五 - Xīngqī wǔ
  • Cumartesi - 星期六 - Xīngqī liù
  • Pazar - 星期天 (也叫 星期日) - Xīngqī tiān (Yě jiào Xīngqī rì)

Çince Aylar:

  • Ocak - 一月 - Yī yuè
  • Şubat - 二月 - Èr yuè
  • Mart - 三月 - Sān yuè
  • Nisan - 四月 - Sì yuè
  • Mayıs - 五月 - Wǔ yuè
  • Haziran - 六月 - Liù yuè
  • Temmuz - 七月 - Qī yuè
  • Ağustos - 八月 - Bā yuè
  • Eylül - 九月 - Jiǔ yuè
  • Ekim - 十月 - Shí yuè
  • Kasım - 十一月 - Shí yī yuè
  • Aralık - 十二月 - Shí èr yuè

Her bir Çin ayı bir numara ile temsil edilir ve ardından "yuè" (ay) karakteri gelir. Ay ve gün isimleri Çince seslendirilmiş olarak verilmiştir. Özellikle tonları doğru bir şekilde telaffuz etmek önemlidir, çünkü Çince dili tonlarla ayrılan bir tonlama dilidir.

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Çince Günler ve Aylar - Çince Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?
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