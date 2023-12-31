Çince Renkler - Çince Renk İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Uzak Doğu'nun en büyük ülkelerinden biri olan Çin, çok köklü bir medeniyettir. Dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olan Çince, toplamda 12 şiveden oluşur. Bunlar arasında en bilinenleri, Mandarin, Kantonca (Guangdong), Hakka ve Fujian'dır (Hokkien). Çince karakterler ise tüm lehçelerde aşağı yukarı aynıdır. Diyalekt bakımından da çok çeşitli bir dil olan Çince renkler neler, isimleri nasıl yazılır ve nasıl okunur oldukça ilgi çekicidir.

Çince Renkler Nasıl Yazılır?

Çince, oldukça köklü bir geçmişe sahiptir ve M. Ö. 3. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Buna karşın günümüzdeki Çincenin temelleri, 20. yüzyılda Mandarin dili üzerine yeniden inşa edilmiştir. Yazı dilinde kullanılan Çince karakterleri ise bir tür resim yazısı olarak tanımlamak mümkündür. Değişik lehçelerde farklı seslerle birlikte okunsalar da anlamlarında herhangi bir farklılık olması söz konusu değildir.

Bugün Çin'de basitleştirilmiş Çince yaygın iken Tayvan'da ise geleneksel Çince kullanılır. Yüzlerce farklı yerel lehçesi bulunan bu lisan, dünyada her beş kişiden birinin anadilidir. Başta Çin olmak üzere Tayvan, Singapur, Hong Kong, Macau ve Birleşmiş Milletler'in resmi dili olarak kabul edilmiştir. Kültürel açıdan gelişmek isteyenlerin, Çince renkler ve okunuşları ile ilgili olan aşağıdaki listeyi incelemesinde fayda vardır.

1.黑色 (Hēi sè) : Siyah

2.白色 (Bái sè) : Beyaz

3.蓝色 (Lán sè) : Mavi

4.棕色 (Zōng sè) : Kahverengi

5.绿色 (Lǜ sè) : Yeşil

6.橙色 (Chéng sè) :Turuncu

7.紫色 (Zĭ sè): Mor

8.红色的 (Hóngsè de): Kırmızı

9.黄色 (Huáng sè): Sarı

10.灰色 (Huī sè) : Gri

11.金色 (Jīn sè) : Altın

12.银色 (Yín sè): Gümüş

13.粉红 (Fěn hóng) : Gül rengi

14.天蓝 (Tiān lán) : Gök mavisi

15.靛 (Diàn) : Çivit mavisi

16.粉红色(Fěnhóng sè): Pembe

17.深蓝色(Shēnlán sè): Lacivert