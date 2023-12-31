Çince sayılar, dilin ve kültürün derinliklerini yansıtır. Her bir sayı, özel bir karakterle temsil edilir ve aynı zamanda sembolik anlamlar taşır. Çince sayılar ve Türkçe okunuşu – Çince 20'ye kadar rakamlar ve Türkçe karşılıkları, dilin ve matematiğin yanı sıra kültürel bağlamı da vurgular. Bu sayıların günlük hayatta ve Çin toplumunun çeşitli yönlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çince Sayılar ve 20'ye Kadar Rakamların Türkçe Karşılıkları

一 - Yī - Bir 二 - Èr - İki 三 - Sān - Üç 四 - Sì - Dört 五 - Wǔ - Beş 六 - Liù - Altı 七 - Qī - Yedi 八 - Bā - Sekiz 九 - Jiǔ - Dokuz 十 - Shí - On 十一 - Shíyī - On bir 十二 - Shíèr - On iki 十三 - Shísān - On üç 十四 - Shísì - On dört 十五 - Shíwǔ - On beş 十六 - Shíliù - On altı 十七 - Shíqī - On yedi 十八 - Shíbā - On sekiz 十九 - Shíjiǔ - On dokuz 二十 - Èrshí - Yirmi

Çince'de sayıları öğrenmek, sadece rakamları anlamakla kalmaz, aynı zamanda dilin derinliklerine inmeyi ve farklı bir kültürün sayısal ifadelerini keşfetmeyi sağlar. Bu sayılar, dilin yapısını kavramak ve Çin toplumunu daha iyi anlamak isteyenler için büyüleyici bir kapı açar.