Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Çince Sayılar ve Türkçe Okunuşu - Çince 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları
Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:01 Son Güncelleme: 31.12.2023 16:01

Çince Sayılar ve Türkçe Okunuşu - Çince 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları

Çince'de sayıları öğrenmek, dilin yapısal yapısını anlamakla kalmaz, aynı zamanda Çin kültürüne daha derin bir bakış açısı kazandırır. Her bir sayının kendine özgü bir karakteri ve anlamı olduğu için, Çince sayılar ve Türkçe okunuşu, Çince 20’ye kadar rakamlar ve Türkçe karşılıklarını öğrenmek bu dilin zenginliğini keşfetmek isteyenler için önemli bir adımdır.

Çince Sayılar ve Türkçe Okunuşu - Çince 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları

Çince sayılar, dilin ve kültürün derinliklerini yansıtır. Her bir sayı, özel bir karakterle temsil edilir ve aynı zamanda sembolik anlamlar taşır. Çince sayılar ve Türkçe okunuşu – Çince 20'ye kadar rakamlar ve Türkçe karşılıkları, dilin ve matematiğin yanı sıra kültürel bağlamı da vurgular. Bu sayıların günlük hayatta ve Çin toplumunun çeşitli yönlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çince Sayılar ve 20'ye Kadar Rakamların Türkçe Karşılıkları

  1. 一 - Yī - Bir
  2. 二 - Èr - İki
  3. 三 - Sān - Üç
  4. 四 - Sì - Dört
  5. 五 - Wǔ - Beş
  6. 六 - Liù - Altı
  7. 七 - Qī - Yedi
  8. 八 - Bā - Sekiz
  9. 九 - Jiǔ - Dokuz
  10. 十 - Shí - On
  11. 十一 - Shíyī - On bir
  12. 十二 - Shíèr - On iki
  13. 十三 - Shísān - On üç
  14. 十四 - Shísì - On dört
  15. 十五 - Shíwǔ - On beş
  16. 十六 - Shíliù - On altı
  17. 十七 - Shíqī - On yedi
  18. 十八 - Shíbā - On sekiz
  19. 十九 - Shíjiǔ - On dokuz
  20. 二十 - Èrshí - Yirmi

Çince'de sayıları öğrenmek, sadece rakamları anlamakla kalmaz, aynı zamanda dilin derinliklerine inmeyi ve farklı bir kültürün sayısal ifadelerini keşfetmeyi sağlar. Bu sayılar, dilin yapısını kavramak ve Çin toplumunu daha iyi anlamak isteyenler için büyüleyici bir kapı açar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çince Sayılar ve Türkçe Okunuşu - Çince 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA