Çin’de Saat Kaç? Çin Türkiye Saat Farkı İle Şu An Çin’de Saat Kaç?

Çin'de saat kaç sorusu, bu ülkeyle ilgili işi olan ya da seyahat planı olan kişilerce merak edilmektedir. Belki bir Çin gezisi planlıyorsunuz, belki Çin kültürünü, yemeklerini beğeniyor ve hepsini yerinde görmek istiyorsunuz. 1,420 Milyar ile Dünya'da nüfusun en fazla olduğu ülke olan Çin'de saat kaç sorusu sizin için önemli olacaktır. Çin'de saatin kaç olduğunu ya da 9 saat süren uçak yolculuğu sonrasında Çin-Türkiye saat farkını bilmeniz oldukça elzem olacaktır. Özellikle mesleği sebebiyle sürekli yurtdışı seyahati yapanlar için saat farklılıkları zorlayıcı bir konudur. Çin-Türkiye saat farkı ile Çin'de şu an saat kaç sorularının cevaplarını haberimizde ele aldık. Dilerseniz Çin'de saat kaç ve Çin Türkiye farkı ile şu an Çin'de saat kaç sorusunun cevapları görelim...

Çin'de Saat Kaç?

Çin, Asya Kıtası'nda bulunan bir ülkedir. Coğrafi olarak Türkiye'den daha Doğu'da yer almaktadır. Bu durum ise Çin'de saat farkının daha önde olmasına sebep olur. Çin, Türkiye'den 5 saat fark ile öndedir. Örneğin, biz öğlen vaktini geçirirken, Çin'de akşam olmuştur. Şu an Çin'de saat 09:00 ise, Türkiye'de saat 04:00 olarak görülür.

Çin Türkiye Saat Farkı

Çin ile Türkiye arasında 5 saatlik zaman dilimi farkı bulunmaktadır. Çin, Türkiye'den 5 saat önce gitmektedir. Türkiye, Çin'den 5 saat daha geridedir. Örneğin Türkiye'de saat 17:00 ise, Çin'de saat 22:00 olarak görülür. Çin ve Türkiye arasında meridyen farkı bulunmakta olup bu meridyen ile mesafe farkı saatlerin farklı olmasına da sebep olmaktadır. Çin Türkiye saat farkları için;

Çin, Türkiye (Ankara) saat farkları;

Çin'de, Salı 05:00 ise, Türkiye'de, Salı 00:00

Çin'de, Salı 07:00 ise, Türkiye'de, Salı 02:00

Çin Bizden Kaç Saat Önde?

Çin bizden 5 saat daha öndedir. Bu 5 saatlik mesafe farkının en temel nedeni ise iki ülkenin üzerinde bulundukları meridyenler arasındaki mesafedir. Güneş aygıtının meridyenler arası geçişinin hızı sadece 4 dakikadır ve Dünya doğudan batıya kadar Güneş tarafından gezilir.

Bu gezintinin sayesinde güneş dünya üzerinde bir yerde doğup, başka bir yerde ise batmaktadır. Bu durum ise dönüş hızı sebebi ile yerel saat farklarını oluşturur. İşte bu yüzden Çin ile Türkiye ülkelerinin, coğrafi mecburiyetlerin bir zorunluluğu olarak aralarında saat farkı bulunmaktadır. Çin ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 5 saattir.