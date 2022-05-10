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Giriş Tarihi: 10.5.2022 12:07 Son Güncelleme: 10.5.2022 12:07

Çinko Nerede Kullanılır? Çinko Madeni Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Çinko Nerede Kullanılır? Çinko Madeni Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Çinko Dünya üzerindeki en önemli maddelerden bir tanesidir. Bu sebeple çinko nerede kullanılır konusu iş alanları açısından da önemini korumaktadır. Dünya üzerinde bulunan ve sürekli ihtiyaç duyulan Çinko nerede kullanılır? Peki ya, demir dışındaki metaller içinde, bakırdan ve alüminyumdan sonra en önemli metal olan çinko nerede kullanılır? Çinko madeni nerelerde kullanılır, kullanım alanları nedir ve ne işe yarar? Sorularının yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Ticari açıdan da sürekli bir ilerleme kaydeden çinko madeni, vazgeçilmez bir yere sahip olmakla birlikte çinko madeni nerelerde kullanılır, kullanım alanları nedir ve ne işe yarar soruları da, ilgili iş kolları açısından dikkate alınması gerekilen cevapları aramaktadır. İşte, detaylar…

Çinko Nerelerde Kullanılır?

İnsan yaşamında ve insan vücudu içerisinde de sağlık açısından önemi ve faydası yadsınamaz bir gerçek olan ve ayrıca periyodik cetvel üzerinde ''Zn'' sembolü ile ifade edilen çinko, kendisine dünya üzerinde birçok sanayide ve sektörde kullanım alanı bulabilmiştir.

Çinko madeni özellikle; çatı uygulama alanlarında, değerli metallerin cevherlerinden ayrılmasında, galvanizleme işlerinde ve otomobil üretiminde yer alan levhaların üretim aşamalarında kullanılmaktadır.

Çinko Madeni Nerede Kullanılır?

Alüminyum, bakır, magnezyum, pirinç ve galvaniz gibi metaller ile birlikte oluşturulan çeşitli alaşımların hammaddesi olan çinko; güçlü elektropozitif metal olarak da bilinen korozyona dirençli çelik üretiminde de kullanılmaktadır.

Çinko, hem galvanizlemede, hem bronz ve pirinç alaşımlarında hem de pres döküm ile birlikte çinko oksit üretimlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, çinkonun bağışıklık sistemini desteklediğini, cilt saç ve tırnak gibi insan vücudu üzerindeki belli yerlere fayda sağladığını, kemik mineralini artırdığını, antioksidan etkisi göstermiş olduğunu ve göz hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığını bilmekteyiz.

Çinko Kullanım Alanları

Oda sıcaklığı içerisinde katı şekilde bulunan ve atom numarası ''30'' olan çinko madeni birçok alanda, sektörde ve sanayide kullanılmaktadır. Diğer metaller ile birlikte kolay alaşım yapabilmesi ve kimyasal yönden aktif olabilmesi de mümkün olan çinko madeni, diğer belli başlı madenlerin göstermiş olduğu özelliklerdeki gibi çeliği sağlamlaştırmakta önemli bir yer tutmaktadır. Çinko madeninin kullanım alanlarından bazıları şöyle sıralanabilir;

  • Aktivatör olarak sanayi alanında
  • Ahşap koruyucularda ve deodorantlarda
  • Saatlerde bulunan akrep ile yelkovanlarda
  • Otomobil üretiminde var olan döküm işlerinde
  • Nitelikli gümüşler gibi belirli lehimlerin alaşımlarında
  • Hammadde olarak da kullanılabilir
  • Pres döküm sanayilerinde
  • Elektro pozitif madenler olarak
  • Çeşitli çatı uygulamalarında ve malzeme konumlarında

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Çinko Nerede Kullanılır? Çinko Madeni Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları Nedir Ve Ne İşe Yarar?
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