Çinko Nerede Kullanılır? Çinko Madeni Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Ticari açıdan da sürekli bir ilerleme kaydeden çinko madeni, vazgeçilmez bir yere sahip olmakla birlikte çinko madeni nerelerde kullanılır, kullanım alanları nedir ve ne işe yarar soruları da, ilgili iş kolları açısından dikkate alınması gerekilen cevapları aramaktadır. İşte, detaylar…

Çinko Nerelerde Kullanılır?

İnsan yaşamında ve insan vücudu içerisinde de sağlık açısından önemi ve faydası yadsınamaz bir gerçek olan ve ayrıca periyodik cetvel üzerinde ''Zn'' sembolü ile ifade edilen çinko, kendisine dünya üzerinde birçok sanayide ve sektörde kullanım alanı bulabilmiştir.

Çinko madeni özellikle; çatı uygulama alanlarında, değerli metallerin cevherlerinden ayrılmasında, galvanizleme işlerinde ve otomobil üretiminde yer alan levhaların üretim aşamalarında kullanılmaktadır.

Çinko Madeni Nerede Kullanılır?

Alüminyum, bakır, magnezyum, pirinç ve galvaniz gibi metaller ile birlikte oluşturulan çeşitli alaşımların hammaddesi olan çinko; güçlü elektropozitif metal olarak da bilinen korozyona dirençli çelik üretiminde de kullanılmaktadır.

Çinko, hem galvanizlemede, hem bronz ve pirinç alaşımlarında hem de pres döküm ile birlikte çinko oksit üretimlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, çinkonun bağışıklık sistemini desteklediğini, cilt saç ve tırnak gibi insan vücudu üzerindeki belli yerlere fayda sağladığını, kemik mineralini artırdığını, antioksidan etkisi göstermiş olduğunu ve göz hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığını bilmekteyiz.

Çinko Kullanım Alanları

Oda sıcaklığı içerisinde katı şekilde bulunan ve atom numarası ''30'' olan çinko madeni birçok alanda, sektörde ve sanayide kullanılmaktadır. Diğer metaller ile birlikte kolay alaşım yapabilmesi ve kimyasal yönden aktif olabilmesi de mümkün olan çinko madeni, diğer belli başlı madenlerin göstermiş olduğu özelliklerdeki gibi çeliği sağlamlaştırmakta önemli bir yer tutmaktadır. Çinko madeninin kullanım alanlarından bazıları şöyle sıralanabilir;