Cins Eş Anlamlısı Nedir? Cins Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimize birçok farklı dilden geçmiş kelimeler bulunmaktadır. Cins kelimesi ise kaynaklara göre Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş bir kelimedir. Bu kelimenin bilinen eş anlamlıları arasında tür, çeşit, topluluk, soy kelimeleri örnek olarak gösterilebilir. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek daha zengin ve akıcı bir konuşma diline sahip olmamızı sağlamasının yanı sıra kelimelerin cümle içinde kullanımına göre anlatım bozukluğu yapmadan duru bir dil ile konuşmamızı da sağlar.

Cins Eş Anlamlısı Nedir?



Sözlüğe bakıldığında ilk sırada cins kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza tür sözcüğü çıkmaktadır. Tür sözcüğünün sözlükteki karşılığı ise "aynı çeşit varlıklar veya nesneler içinde ortak özellikleri bulunanların her biri; soy, cins, kabîl" şeklinde açıklanmıştır. Cins sözcüğü Arapça'dan dilimize geçmiş bir sözcükken tür sözcüğü ise eski Türkçe kökenli, türlü kelimesinden türemiş bir sözcüktür. Günlük dilde cins kelimesinin kullanımı en yaygın olan anlamı, tür olarak karşımıza çıkarken bu kelimenin biyoloji, felsefe ve edebiyat disiplinleri içinde farklı anlamlarda kullanıldığını da söylemek mümkünüdür. Cümle içinde kullanımına göre soy, ırk veya soylu anlamlarına da gelmektedir.

Cins Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Zerdali kayısı cinsine ait bir meyvedir ve genellikle yaz aylarında olgunlaşır. (Tür)

Evimizin geniş bahçesinde her cinsten çiçek vardı. (Çeşit)

Çoban köpeği cinsi, genellikle sürüleri korumak için yetiştirilir. (Soy,ırk)

Cins Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler ve Cümle İçinde Kullanımı