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Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:49 Son Güncelleme: 11.6.2024 10:50

Cins Eş Anlamlısı Nedir? Cins Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Cins kelimesine etimolojik açıdan bakıldığında kelimenin Arapça kökenli olduğu görülmektedir. Arapça "cns" kökünden gelen cins sözcüğü "soy,tür" anlamlarına gelmektedir. Cins kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklere çeşitli örnekler verilebilir. Bu kelimenin yaygın olarak cümle içinde kullanımı "başlıca nitelikleri aynı olan ve aralarında çok yakın benzerlikler bulunan varlık veya nesneler topluluğu" olarak sözlüklerde yer almaktadır. Cins kelimesinin eş anlamlısı nedir ? Sorusuna yazımızın devamındaki açıklamalarda yanıt bulabilirsiniz.

Cins Eş Anlamlısı Nedir? Cins Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimize birçok farklı dilden geçmiş kelimeler bulunmaktadır. Cins kelimesi ise kaynaklara göre Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş bir kelimedir. Bu kelimenin bilinen eş anlamlıları arasında tür, çeşit, topluluk, soy kelimeleri örnek olarak gösterilebilir. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek daha zengin ve akıcı bir konuşma diline sahip olmamızı sağlamasının yanı sıra kelimelerin cümle içinde kullanımına göre anlatım bozukluğu yapmadan duru bir dil ile konuşmamızı da sağlar.

Cins Eş Anlamlısı Nedir?


Sözlüğe bakıldığında ilk sırada cins kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza tür sözcüğü çıkmaktadır. Tür sözcüğünün sözlükteki karşılığı ise "aynı çeşit varlıklar veya nesneler içinde ortak özellikleri bulunanların her biri; soy, cins, kabîl" şeklinde açıklanmıştır. Cins sözcüğü Arapça'dan dilimize geçmiş bir sözcükken tür sözcüğü ise eski Türkçe kökenli, türlü kelimesinden türemiş bir sözcüktür. Günlük dilde cins kelimesinin kullanımı en yaygın olan anlamı, tür olarak karşımıza çıkarken bu kelimenin biyoloji, felsefe ve edebiyat disiplinleri içinde farklı anlamlarda kullanıldığını da söylemek mümkünüdür. Cümle içinde kullanımına göre soy, ırk veya soylu anlamlarına da gelmektedir.

Cins Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Zerdali kayısı cinsine ait bir meyvedir ve genellikle yaz aylarında olgunlaşır. (Tür)

  • Evimizin geniş bahçesinde her cinsten çiçek vardı. (Çeşit)
  • Çoban köpeği cinsi, genellikle sürüleri korumak için yetiştirilir. (Soy,ırk)

Cins Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler ve Cümle İçinde Kullanımı

  • Bu orman birbirinden farklı ağaç türlerini barındırır ve biyoçeşitliliği sağlar. (Tür)
  • Sokakta her çeşit insanın bulunduğu bir kalabalık vardı. (Çeşit)
  • Köpek ırkı uzun yıllar boyunca insanların en sadık dostu olmuştur. (Soy, ırk)

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Cins Eş Anlamlısı Nedir? Cins Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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