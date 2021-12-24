Cins Eş Anlamlısı Nedir? Cins Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan cins kelimesinin bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır. Cins kelimesinin eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını örneklerle pekiştirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Cins Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Tür ( Türkçe bir kelimedir)

Çeşit ( Farsça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de cins kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Cins Kelimesinin Anlamı

Kendi aralarında ortak özellikler barındıran varlıkların tamamı.

Cins Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Domates deyip geçme bir sürü cinsi var, hepsinin bakımı ayrı yapılır.

Hayvanları cinsine göre sevmek resmen cahillik hatta budalalıktır.

Cins Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı