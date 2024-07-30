Çıralı Yanartaş Nerede, Nasıl Gidilir? Antalya Yanartaş Hikayesi, Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Çıralı Yanartaşı, kayalıklardaki deliklerden çıkan ve sürekli yanan metan gazı alevleri ile etkileyici bir doğal fenomendir. Efsaneye göre, bu yanma olayı Kimera adlı üç başlı canavarın ağzından nefes aldıkça çıkan ateşler olarak da anlatılmaktadır. Yanartaş, Yunan mitolojisine de konu olmuştur ve yaklaşık 2500 yıldır sürekli olarak yanmaktadır. Çıralı Yanartaş nerede, nasıl gidilir sorusuyla Yanartaş'ın giriş ücreti ve yol tarifi ise merak edilen noktalardır.

Çıralı Yanartaş Nerede ve Nasıl Gidilir?

Çıralı Yanartaş, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı köyünde bulunur. Antalya şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktadır. Yanartaş'a ulaşmak için aşağıdaki alternatiflerden birini tercih edebilirsiniz.

Arabayla Antalya'dan Kemer yönüne doğru D400 karayolunu takip edin. Kemer'i geçtikten sonra yaklaşık 35 kilometre ileride Çıralı tabelasını göreceksiniz. Bu tabeladan sağa dönerek Çıralı Köyü'ne doğru yol alın. Yaklaşık 7 kilometrelik bir köy yolunu takip ederek Çıralı'ya ulaşabilirsiniz.

Yanartaş'a ulaşmak için Çıralı Köy merkezinden 3 kilometrelik bir yürüyüş yolunu tamamlamak gerekir. Araçla belli bir noktaya kadar gidip, sonrasında yürüyerek ulaşabilirsiniz. Yürüyüş yolu taşlık ve hafif yokuşludur, bu nedenle rahat ayakkabılar giymeniz tavsiye edilir.

Antalya Otogarı'ndan Kumluca veya Finike yönüne giden otobüslerle Çıralı sapağına kadar gelebilirsiniz. Bu noktadan Çıralı köyüne minibüsler veya taksilerle ulaşabilirsiniz.

Antalya'dan direkt olarak taksiyle de Çıralı'ya ulaşmanız mümkündür. Ancak bu seçeneğin, diğerlerine göre daha maliyetli olabileceğini göz önünde bulundurmanızda fayda vardır.

Yanartaş'a ulaşmak için doğa yürüyüşü yapmak gerekeceği için rahat kıyafetler ve su bulundurmanız önemlidir. Bu doğa harikası, tarihe ve doğaya ilgisi olan ziyaretçileri memnun edecek bir lokasyondur. Çıralı Yanartaş'a girmek için ödenmesi gereken ücret ise yaklaşık 105 TL'dir.

Çıralı Yanartaş Hikayesi Nedir?

Çıralı Yanartaş'ın hikayesi, antik Yunan mitolojisine dayanır ve Kimera efsanesiyle bağlantılıdır. Kimera, vücudu aslan, başı keçi ve kuyruğu yılan olan üç başlı bir canavardır. Mitolojide, bu korkunç yaratık, Likya topraklarında dehşet saçmaktadır. Rivayete göre, Kimera her nefes alıp verdiğinde ağzından ateşler çıkmaktadır.

Kimera'yı durdurma görevi, cesur bir kahraman olan Bellerophon'a verilmiştir. Bellerophon, tanrıların yardımıyla uçan at Pegasus'u yakalar ve onunla birlikte Kimera ile savaşmak için gökyüzüne yükselir. Uzun ve zorlu bir savaşın ardından, Bellerophon Kimera'yı alt eder. Kimera'nın ateş püskürten ağzı, toprağın derinliklerine gömülür, ancak onun nefesi olarak kabul edilen alevler, Çıralı Yanartaş'ta yanmaya devam eder. Kimera efsanesi ve Yanartaş'ın doğal yapısı, antik çağlardan günümüze kadar gelen bir doğa ve mitoloji karışımını oluşturur. Bu nedenle, Yanartaş hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada sunar ve ziyaretçileri büyüler.