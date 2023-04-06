Çirkin Ördek Yavrusu Masalı Oku - Çirkin Ördek Yavrusu Hikayesi ve Karakterleri

Çirkin ördek yavrusu masalı da tıpkı diğer masallar gibi içerisinde hayata dair mesajlar barındıran, çocukluk ve ergenlik yıllarında olanların sağlık bir şekilde gelişimini sağlayan masallar arasındadır. Çirkin ördek yavrusu masalını oku ödevi özellikle ilkokul çağında çocuklara öğretmenleri tarafından verilmektedir. Okuması çok keyifli olan çirkin ördek yavrusu masalını sizler için derledik.

Çirkin Ördek Yavrusu Masalı Oku

Bir yaban ördeği karısının yanındadır. Ani bir şekilde anne ördek yumurtaları çatlamaya başlar ve yumurtalardan dört adet minik ördek yavrusu doğar. Bunların hepsi muazzam şekilde güzeldirler. Fakat son çıkan beşinci yavru diğerleriyle uyumsuzdur ve beyaz renktedir. Ördek babaannesiyle konuşur ve onu dışlama kararı alırlar. Baba, anne ördeğin bir kuğu ile ilişki yaşayıp başka bir türü doğurduğuna dair şüphe duyar ve öfkelenir.

Çirkin ördek yavrusu gelişmeye başlar ve diğer ördeklerle kaynaşmak ister fakat diğer ördekler onu aralarına almayıp dışlarlar. Ördek yavrusu bütün bu olanlar üzerine o kadar çok üzülür ki ağlamaya başlar. Daha sonra anne bir kuğu ördeklerin yanına yavrularıyla birlikte yaklaşır. Ördek yavrusu onlara benzemektedir ve kendine çok yakın hisseder.

Ortada bir yumurta karışıklığı olmuştur. Ördek zannedilen aslında çok ama çok güzel bir kuğudur. Kendi ördek ailesinden ayrılır ve kendine yeni bir kuğu ailesi bulur. Çirkin ördek yavrusu, üvey anne ve babasıyla vedalaşır, hayatının sonuna dek mutlu mesut yaşar…

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Bu masaldan çıkarılması gereken en temel mesaj, farklılıklardan utanmamak ve ait olmadığını hissettiğin bir yerde kalmakta ısrar etmemektir.

Çirkin Ördek Yavrusu Hikayesi

Çirkin ördek yavrusu gelişim için en önemli masallardan bir tanesidir. Kişinin ileride kendini sevmesi, farklılıklarından utanmaması ve özgüveni yüksek bir birey olarak yetişebilmesi için bu tarz masallar son derece etkilidir. Ebeveynler çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmak istiyorsa bu tarz masalları okutarak başlamaları pedagoglar tarafından da yaygın şekilde önerilmektedir.

Çirkin ördek yavrusu farklı olduğu için kendini güzel bulmayan ve bu sebeple üzülen bir karakterin öyküsüdür. Fabl türünde olan bu masal aslında hayata dair yetişkinler için de önemli mesajlar vermektedir.