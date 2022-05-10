Civa Nerelerde Kullanılır? Civa Madeni Kullanım Alanları Nedir, Nerede Kullanılır Ve Ne İşe Yarar?

Hayatı kolaylaştıracak ürünlerin üretiminde kullanımı vazgeçilmez olan civanın birçok özelliği bulunmaktadır. Civa katı ya da sıvı şekilde birçok sektör tarafından kullanılmaktadır. Civa nerelerde kullanılır? Civanın kullanım alanları nedir, nerede kullanılır ve ne işe yarar? Tüm bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Civa Nerelerde Kullanılır?

Civa, insanlar tarafından çevresel ve endüstriyel alanların yanı sıra, yiyeceklerden alınmaktadır. Rengi gümüş beyaz olan civa madeninin atom numarası ''80'' olarak belirtilmiştir ve civa madeni oda sıcaklığı içerisinde sıvı şekilde kalabilmektedir.

Kuvvetli çözme yeteneğine sahip olan civa; çok geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Birçok alanda ve sektörde kullanılan civa, özellikle metalleri birbirine bağlama özelliği taşıması sebebi ile sıklıkla kullanım alanları tarafından tercih edilmektedir.

Civa Madeni Nerede Kullanılır?

Civa madeni, platin, altın ve gümüş gibi mühim cevherleri ayrıştırma durumlarında kullanılmaktadır ve bu sayede birbirinden farklı ve çok sayıda ürünün daha kolay şekil almasına ve kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca amalgam alaşımlar civa madeni tarafından oluşturulur ve bu alaşımlar dişçilik alanında yapılan dolgularda sıklıkla kullanılmaktadır.

Yeri geldiğinde oldukça zehirli bir etkiye sahip olabilen civanın; farklı metaller ile yaratmış olduğu alaşımlar sayesinde kimyasal yapısı değişmekte ve bu sayede zehirleme özelliği ortadan kalkmaktadır. Civa madeni; alaşımları ve bileşikleri özellikleri ile madenler arasında oldukça dikkat çekici bir konumdadır.

Civa Madeni Nerelerde Kullanılır?

Civa madeni özellikle kimyasal özellikleri sebebi ile belirli birçok alan tarafından kullanılmaktadır. Cıva madeninin kullanım alanları içerisinde; nem ve sıcaklık ölçerler de bulunmaktadır.

Civanın bir diğer önemli özelliği ise elektrik iletkenliğidir. Vakum tulumbalarında, redresörlerde ve floresan lambalarda da civa kullanımı görülmektedir. Ayrıca altın ve gümüş üretiminde ve aynaların sırlanmasında da civa madeninden faydalandığı bilinmektedir. Civa madeninin belirli kullanım alanları ise şunlardır;