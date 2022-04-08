Çivi Yazısını Kim Buldu? Çivi Yazısı Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

Çivi yazısı, yazı tarihinde ilk bulunan ve kullanılan yazı türüdür, çok eski çağlarda kullanılan ve bu sayede binlerce yıllık tarih hakkında bilgiler öğrenmemize olanak tanır. Çivi ile taşlar üzerine resim ya da semboller yapılarak hayata geçirilen çivi yazısı nasıl ve ne zaman bulundu? İşte çivi yazısı ile merak edilen soruların yanıtları...

Çivi Yazısını Kim Buldu?

M.Ö. 3000'li yıllardaki önemli uygarlıklardan birisi olan Sümerlerin Uruk şehrinde ilk yazı örnekleri bulunmuştur. İncelemeler sonucu bu yazı örneklerinin taş ve tabletlere sivri bir cisimle sembol ve resimler kazınarak hayata geçirildiği için çivi yazısı ismini almıştır. Sümerlerin çivi yazısı buluşunun akabinde bu yazıyı Akadlar, Hititler, Fenikeler, Urartular ve Elamlar uygarlıkları da kullanmışlardır.

Çivi yazısı çözülmesi oldukça zor bir yazı türüdür lakin tarihte ilk kez 1844 yılında İngiliz Henry Ravlinson tarafından çözülmüştür. Böylelikle ilk uygarlıklar ve antik çağ hakkında tarihi bilgilere ulaşılmıştır.

Çivi Yazısı Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

Milattan önceki dönemde 3300 yıllarında, dönemin önemli uygarlıklarından birisi olan Sümerler Uygarlığı tarafından bulunan çivi yazısı ilk olarak Sümer rahiplerinin tapınaklar ve mahzenlerdeki ürün yahut malları kayıt altına almak, birbirleri ile karıştırmamak için icat edilmiş ve kullanılamaya başlanmıştır.

Bu buluşun arkasından diğer bazı uygarlıklar da çivi yazısını kullanıp geliştirmişlerdir. Çivi yazısı papirüslerin buluşunu kadar kullanılmıştır.