Civil Engineering Nedir? Civil Engineering Ne İş Yapar, Hangi Bölümdür?

Civil Engineering nedir, sorusu İngilizce adıyla bilinen meslek dallarını akıllara getirir. Civil Engineering ne demek, dediğimizde inşaat mühendisliği olduğu akıllara gelir. Her türlü yapının planı, projesi, denetimini yaptıklarından ne iş yapar sorusunu cevaplayabiliriz. Civil engineering hangi bölüm, sorusu mühendislik bölümlerinden biri olan inşaat mühendisliği olduğunu yanıtlar. İnşaat mühendisliği neden civil engineering olarak geçer dediğimizde 18. yy'e dayandığını görürüz.
Günümüzde çok fazla çeşitli meslek dalları vardır. Bu meslek dallarını çoğunlukla Türkçe isimleri bilinse de arklı dillerden yerleşen meslek isimleri de vardır. Bunlardan biri de Civil Engineering'dir. Civil Engineering'in Türkçe karşılığı inşaat mühendisliğidir.
Civil engineering Türkçe adı ile inşaat mühendisliği, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, konvansiyonel ve yüksek hızlı demiryolu projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapımın üstlenir.
İnşaat mühendisi, yapı, ulaşım, çevre, denizcilik ve jeoteknik sektörlerinden birinde çalışabilmektedir. Hizmet verdiği sektöre bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösteren inşaat mühendisinin genel sorumlulukları şunlardır;
Civil Engineering, İngilizce bir terimdir ve Türkçe anlamı "İnşaat Mühendisliği"dir. İnşaat, yapı, tesisat ve altyapı projelerinin tasarımı, inşası, bakımı ve işletilmesiyle ilgili mühendislik disiplinidir. Yol, köprü, baraj, bina, kira, liman, inşaat sistemi, su arıtma tesisi gibi birçok yapıyı tasarlar ve inşa eder. Ayrıca, doğal afetlere karşı dayanıklı görünüş tasarımı, yürüyüş planlaması, çevre koruma ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda da çalışıyorlar.
İnşaat mühendisliği terimi dünyada ilk olarak civil engineering şeklinde 18. yüzyılda, askerî mühendislik eylemlerinden farklı olarak sivil halkın mühendislik hareketlerini betimleyebilmek için kullanılmıştır.