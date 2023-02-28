Civil Engineering Nedir? Civil Engineering Ne İş Yapar, Hangi Bölümdür?

Civil Engineering nedir, sorusu İngilizce adıyla bilinen meslek dallarını akıllara getirir. Civil Engineering ne demek, dediğimizde inşaat mühendisliği olduğu akıllara gelir. Her türlü yapının planı, projesi, denetimini yaptıklarından ne iş yapar sorusunu cevaplayabiliriz. Civil engineering hangi bölüm, sorusu mühendislik bölümlerinden biri olan inşaat mühendisliği olduğunu yanıtlar. İnşaat mühendisliği neden civil engineering olarak geçer dediğimizde 18. yy'e dayandığını görürüz.

Civil Engineering Nedir?

Günümüzde çok fazla çeşitli meslek dalları vardır. Bu meslek dallarını çoğunlukla Türkçe isimleri bilinse de arklı dillerden yerleşen meslek isimleri de vardır. Bunlardan biri de Civil Engineering'dir. Civil Engineering'in Türkçe karşılığı inşaat mühendisliğidir.

Civil Engineering Ne İş Yapar?

Civil engineering Türkçe adı ile inşaat mühendisliği, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, konvansiyonel ve yüksek hızlı demiryolu projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapımın üstlenir.

İnşaat mühendisi, yapı, ulaşım, çevre, denizcilik ve jeoteknik sektörlerinden birinde çalışabilmektedir. Hizmet verdiği sektöre bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösteren inşaat mühendisinin genel sorumlulukları şunlardır;

Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini, yapıların bütçe dâhilinde ve planlanan zamanda tamamlanmasını sağlamak,

Saha incelemeleri de dâhil olmak üzere teknik ve fizibilite çalışmaları yapmak,

İşçilik, malzeme ve ilgili maliyetleri hesaplayarak proje bütçesini belirlemek,

Temelin yeterliliğini ve sağlamlığını belirlemek için toprak testini gerçekleştirmek ve değerlendirmek,

Projenin, özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olmak,

Projenin sürdürülebilirliğini ve çevresel etkilerini değerlendirmek,

Detaylı tasarımlar geliştirmek için bir dizi bilgisayar yazılımı kullanmak,

Müşteri, mimar ve taşeronlar da dâhil olmak üzere çeşitli profesyonellerle birlikte çalışmak,

Kamu kurumu ve planlama kurumlarına raporlama yapmaktır.

Civil Engineering Hangi Bölümdür?

Civil Engineering, İngilizce bir terimdir ve Türkçe anlamı "İnşaat Mühendisliği"dir. İnşaat, yapı, tesisat ve altyapı projelerinin tasarımı, inşası, bakımı ve işletilmesiyle ilgili mühendislik disiplinidir. Yol, köprü, baraj, bina, kira, liman, inşaat sistemi, su arıtma tesisi gibi birçok yapıyı tasarlar ve inşa eder. Ayrıca, doğal afetlere karşı dayanıklı görünüş tasarımı, yürüyüş planlaması, çevre koruma ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda da çalışıyorlar.

İnşaat mühendisliği terimi dünyada ilk olarak civil engineering şeklinde 18. yüzyılda, askerî mühendislik eylemlerinden farklı olarak sivil halkın mühendislik hareketlerini betimleyebilmek için kullanılmıştır.