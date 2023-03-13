Çiy, doğa olayları arasında karşımıza çıkan bir olgudur. Doğada kendiliğinden gerçekleşen pek çok olay vardır. Yağmur, kar, rüzgâr gibi pek çok olay, doğa olayı olarak tanımlanmaktadır. Bu yazımızda birçok kişinin merak ettiği çiy nedir, çiy nasıl oluşur, ne zaman ve kaç derecede düşer sorularının yanıtlarına yer verdik.

Çiy Nedir?

Fiziksel ve kimyasal değişimlere bağlı olarak hava şartları kapsamında yağmur, kar, dolu gibi pek çok doğa olayı yaşanmaktadır. Son zamanlarda birçok kişi çiy ne demek diye merak etmektedir. Çiy, havada bulunan su buharının soğuk bir yüzey ile etkileşime geçip sıvı hale gelmesi neticesinde meydana gelen su damlacıklarına verilen isimdir. Çiy, genel olarak su damlası biçiminde görülmektedir. Pek çok kişi çiy olayı yağış mı diye merak etmektedir. Meteoroloji alanında çiy olayı yağış kategorisi içerisinde bulunmamaktadır.

Çiy Nasıl Oluşur?

Çiy ne zaman düşer diye merak edenlerin sayısı epey fazladır. Çiy olayı çoğunlukla bahar mevsiminde görülmektedir. Ancak bazen yaz mevsiminde çiy düşmesi yaşanmaktadır. Çiy olayı genellikle sabah saatlerinde meydana gelmektedir. Bulutsuz gecelerde havadaki ısıda birtakım değişimler olmaktadır. Bu ısı değişimi sonucunda su buharı havada soğuk bir yüzey ile etkileşime geçmektedir. Yaşanan bu ısı değişimi ve etkileşim neticesinde su buharı sıvı hale dönüşmekte ve su damlacığı şeklinde çiy oluşmaktadır.

Çiy Kaç Derecede Düşer?

Hava şartlarına ve nem seviyesine bağlı olarak çiy olayı görülmektedir. Su damlacığı şeklinde çoğunlukla yaprakların, bitkilerin üzerinde görüldüğü için yağmur ile de karıştırılmaktadır. Çiy olayı tamamen havanın sıcaklığına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Çiy olayı 0 derecenin altında görülmemektedir. O derecenin altına düştüğü zamanlar çit taneleri, kırağıya dönüşmektedir.