Çizmeli Kedi Masalı Oku - Çizmeli Kedi Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Masallar çoğunlukla çocukları uyutmak için okunur. Her masalın okuyucuya kattığı önemli değerler vardır. Çizmeli kedi masalı da bir yandan okuyucuyu büyülü bir dünyaya sürüklerken bir yandan da öğüt verici derslerin çıkarılmasını sağlamaktadır. Bu yazımızda sizler için çizmeli kedi masalının konusuna, çizmeli kedi masalı ana fikri ve karakterleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verdik.

Çizmeli Kedi Masalı Konusu Nedir?

Çizmeli kedi masalı küçükten büyüğe herkesin severek okuduğu, okurken eğlendiği masallar arasındadır. Çizmeli kedi masalı okuyacakların, masalla ilgili internet üzerinden araştırdığı en önemli konulardan biri masalın ne anlattığıdır. Bu masalda adından da belli olduğu üzere bir kedinin hikâyesi anlatılmaktadır. Bir zamanlar üç oğluyla yaşayan bir değirmenci vardır. Bu değirmenci bir gün vefat eder. Ancak vefat etmeden önce değirmenini büyük oğluna bırakır. Eşeğini ortanca olan oğluna ve kedisini ise küçük oğluna emanet eder. Küçük oğlu kediyle ne yapacağını bilemez. Ancak kedi konuşan bir kedidir. Bundan sonrasında olaylar gelişmeye başlar. Konuşan kedi sahibi olan küçük oğlandan çizme, şapka ve bir tane çanta ister. Çizmeli kedi ismi de buradan gelir. Bu kedi çok uyanık bir kedi olduğundan önüne geleni kandırmaktadır. Sahibine ona yardım edeceğini söyleyerek oradan ayrılır ve avladığı hayvanları saraya krala sunar. Kralın bir de güzeller güzeli bir kızı vardır. Kedi, prenses ile sahibinin yollarının kesişmesi için bin takla atar ve masalın sonunda amacına ulaşır. Hem sahibi prensesle evlenir hem de sahibiyle birlikte kedi de zengin olur.

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Çizmeli Kedi Masalı Ana Fikri Nedir?

Çizmeli kedi masalının ana fikri insanları aldatmaktır. Bu masalda adı geçen çizmeli kedi herkesi kandırarak zengin olmuştur. Aslında bu masaldaki kedi umulmadık işler yapmış ve bu işler neticesinde herkesi şaşkına çevirerek istediği her şeye sahip olmuştur.

Çizmeli Kedi Masalı Karakterleri Kimler?

Çizmeli kedi masalında asıl kahraman ölen değirmencinin en küçük oğlunun sahip olduğu kedisidir. Kedinin dışında yer alan karakterler ise ölen değirmenci, kedinin sahibi, kral ve prensestir.