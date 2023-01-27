Clickbait Nedir? Click Bait Ne Demek, Nasıl Yapılır ve Ne Anlama Gelir?

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında yer verilen "click bait" ifadesi sınavdan çıkan adaylar tarafından merakla inceleniyor. Sınavda yer verilen clickbait nedir, ne anlama gelir sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İngilizce'den dilimize geçen bu terimin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı kısaca "tık tuzağı" olarak veriliyor. İşte Click bait ne demek sorusunun yanıtı.

CLICKBAIT NE DEMEK?

Click bait ifadesi Türkçe'ye "tık tuzağı" olarak çevrilmektedir. İnternet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında sıkça kullanılan bu ifade, içeriğin görülmesi ve daha çok tıklanması için dikkat çekici başlıklar atılması şeklinde yorumlanmaktadır. Genelde içerik ve başlık arasında bir bağlantı olmamakla birlikte okuyucuyu yanıltmak amacıyla kullanılan bu teknik, yanıltıcı bir reklam biçimi olarak karşımıza çıkar.

CLICKBAIT NASIL YAPILIR?

Clickbait yapmak için öncelikle dikkat çekici başlık ve görsel kullanmak gerekir. En önemli nokta içeriğe dair merak uyandırıcı bir noktaya yer verilmesi, detayların ve önemli kısımların içerikte gizlenmesidir. İçerik başlık uyumsuzluğuna da sıkça rastlanmaktadır. Örneğin hava durumunu anlatan bir videonun başlığında şiddetli fırtına, dolu ve benzeri hava olaylarından bahsedilirse kullanıcıların ilgisini çekecek, böylece clickbait yapılmış olacaktır.